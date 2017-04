La estructura del cuento en el arte de escribir

Hoy 20:18 -

Voy a volcar algunos conceptos fundamentales de autores consagrados como Antoine Albalat, Enrique Anderson Imbert, Horacio Quiroga, Edgard Allan Poe, Carlos Mastrángelo, Borges y Julio Cortázar y entre los nuestros a Clementina Rosa Quainelle y Jorge Washington Ábalos y tantos otros que mi memoria no recuerda y que me sirvieron para ubicarme en la que sería mi ruta en la literatura.

Si bien hay muchísimos autores que no se ciñen a su estructura y a sus lineamientos, es muy importante dilucidarlo con cuidado aun por el solo hecho de encuadrar y definir el horizonte de un gusto estético.

Quizás, una de las más grandes autoridades en la materia, como lo es Edgard Allan Poe, pueda echar luz para definir este arte, este difícil arte y dice así: “Si se nos pidiera que escogiésemos el tipo de composición que, después de la poesía (no olvidemos que Poe era poeta), es el más apto para satisfacer las exigencias de la genialidad descollante, sin titubeos hablaríamos del cuento en prosa, cuya lectura requiere media hora o una o dos horas. La novela ordinaria es objetable a causa de su extensión; (sigue diciendo Poe, no yo), puesto que no puede leerse de un tirón, se priva a sí misma del inmenso poder que radica en la totalidad. Durante el tiempo de lectura del cuento, el ánimo del lector está bajo el dominio del escritor. Si la misma frase inicial, no contribuye a alcanzarlo, entonces ha fracasado desde el comienzo. El Dr. Raúl Lima dice que el inicio del cuento debe tener gancho, debe atraer súbitamente la atención del lector.

Con el Dr. Jorge Wasington Ábalos, tuve una amistad epistolar invalorable. Cuando le di a leer mis cuentos, me escribía: “Retengo sus originales, en la esperanza de que su producción continúe y le reitero que con placer le haré el prólogo. Mi deseo es que usted entre por una puerta ancha en la literatura. Pienso que el arte del cuento consiste en descarnar, en elaborarlo contándoselo a uno mismo dándose con todos los gustos que se quiera y luego hacer la tarea de eliminación de lo no indispensable, de lo que signifique escamotear al lector los elementos que “muestren el juego”, para sorprenderlo con el final. Creo que usted tiene que pensar más en los títulos de sus cuentos, para mí son un poco ingenuos. Un último consejo: ¡Haga lo que se le antoje! No olvide que el que firma sus cosas es usted y no sus consejeros”. Lástima que su muerte impidió que pudiera hacer el prólogo de mi libro. Pero después la vida me reivindicó, porque mis dos libros siguientes tienen el prólogo del Dr. Rivas y del Dr. Lima respectivamente.

Carlos Mastrangelo analizando los cuentos más famosos y ateniéndose a lo que hay de común en éstos, llegará a las siguientes conclusiones:

1.- Un cuento es una serie breve y escrita de incidentes;

2.- de ciclo acabado y perfecto como un círculo;

3.- siendo muy esencial el argumento, el asunto o los incidentes en sí,

4.-trabados éstos en una única e ininterrumpida ilación;

5.- Sin grandes intervalos de tiempo ni espacio;

6.- rematados por un final imprevisto, adecuado y natural.

¿Por qué una serie breve de incidentes?

Porque generalmente no basta sólo uno. Si no basta un incidente y hay que tomar varios, que sean lo más breve posible. Lo peor que le puede ocurrir a un autor es que el lector deje de leerlo en la segunda o tercera página. Evidentemente ha conspirado contra su paciencia y su nombre será tachado de la lista de autores preferidos. Los incidentes deben ser únicamente los necesarios. No hay cuentos de mil páginas”. En realidad casi nunca pasan de 7.000 u 8.000 palabras, 20 ó 25 páginas aproximadamente; aunque la mayoría apenas si cuentan con la mitad.

¿Por qué de ciclo acabado y perfecto como un círculo?

Porque en el cuento, insistimos, no hay tiempo, motivo ni espacio para describir ambientes, personajes, ni caracteres, salvo el caso especial en que se base en esos elementos. En el cuento nos interesa solamente lo que está sucediendo. Y cómo terminará.

¿Por qué trabados los incidentes en una única e ininterrumpida ilación?

Porque es la columna vertebral del cuento como forma literaria y que nadie lo ha señalado, a excepción de Quiroga. En la novela, en la novela breve y aún en el relato, las ilaciones o líneas de interés o de incidentes - como los problemas, los ambientes, los caracteres y los personajes - pueden ser tantos como al autor se le ocurra. Cuando en un trabajo narrativo, aunque sea corto, el autor abandona un asunto o personaje, para tomar otro independiente, debe hacerlo siempre que todo obedezca a una sola línea temática de interés .

Y la más pequeña desviación o digresión puede resultarle nefasta. Este es uno de los rasgos más notables en los mejores cuentos de quien enseñaba: Toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final sin ver otra cosa que el camino que les trazaste.

Sin grandes intervalos de tiempo ni espacio;

Si realizamos divagaciones y no ajustamos los tiempos a la temperatura de la narración, habremos fracasado en el intento.

Rematados por un final imprevisto, adecuado y natural.

El remate de los cuentos es fundamental. Si el autor encuentra un final inesperado habrá contribuido a enriquecer su prosa.

Al respecto Stephen King, gran productor de novelas best seller y también cuentista, en su libro “Mientras Escribo”, dice: “A menudo vislumbro el desenlace, pero nunca he exigido a que ningún grupo de personajes hagan las cosas a mi manera. Al contrario, quiero que vayan a la suya. En algunos casos el desenlace es el que tenía previsto, pero en la mayoría surge como algo inesperado”.

Tampoco se puede admitir un final, que por ser inesperado no esté adecuado al relato. Tengo en mi computadora muchos cuentos que desde hace años están esperando un final adecuado.

Otro de los aspectos importantes de este arte, es el de transmitir emociones. Para ello el lector debe estar totalmente impregnado del relato.

Y a propósito de las emociones, en la octava enumeración del decálogo del buen cuentista, Horacio Quiroga señala: “No escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino.

Respecto de Quiroga, tuve una experiencia muy enriquecedora cuando le realicé un reportaje a Clementina Rosa Quainelle, hace años ya, cuando yo tenía una audición sobre el cuento en una radio local y le pregunté sobre si ella creía que hay que escribir como quien dice “en caliente”, con la emoción temblando entre los dedos, o bien dejar que la emoción transcurra y después mentalizar la situación para darle desde afuera una técnica más efectiva. Su contestación fue muy interesante: “Ese distanciamiento que Ud. propone -me dijo- se puede dar antes de comenzar la descripción, pero después es necesario dejarse arrastrar por esa magia. Si no se entra al flechazo, si no se siente enamorado, apasionado por el tema, pienso que lo que se da tiene un matiz frío y no va a tocar al que lee, porque es necesario contagiar ese virus emotivo y para ello es necesario estar enfermo, ser portador del germen. A propósito, le voy ha hacer una confidencia. Yo me siento tan identificada con el personaje, que cuando escribí “El bosque tumbado”, el personaje central y más querido por mí, se llamaba Don Melesio. A medida que lo escribía, lo sentía profundamente identificado conmigo. Yo sentía que ese personaje debía morir como un símbolo, dejando una huella luminosa. Cuando Don Melesio va arreando la tropilla y hay un ternero que va a cruzar las vías del tren, el animal se encandila por la luz de la locomotora. Don Melesio quiere apartar al ternero, salvar esa vida joven y él es atropellado por el tren. Cuando terminé de escribir eso, me di cuenta que tenía la cara mojada, llena de lágrimas. Había matado a Don Melesio y lloré como si hubiera muerto algo mío”. Con esto, no se crea que estoy tratando de demostrar que Quiroga no tenía razón. Personalmente, también soy partidario como Clementina que hay que escribir con la emoción en el cuerpo. Cuando yo describí en un cuento sobre un hecho real que me contó un maestro de campo me pasó algo parecido. Me dijo que en la escuela de él había un alumno que tenía la costumbre de agarrar unas avispas durante el recreo, que se asentaban en la tina para el agua que tenía en la escuela. Las agarraba de las alitas desde atrás para no ser picado y las llevaba al grado. En un descuido las asentaba desde atrás en el cuello de los distraídos compañeros que inmediatamente eran picados y salían a los gritos a perseguir a este bandido biológico, sin poder darle alcance. Hasta que un día, varias de sus víctimas, lo esperaron a la salida de clases y lo arrastraron hasta meterlo de cabeza en una cueva de vizcachas. Lo dejaron tan apretado que no podía moverse. Yo tenía que describir esa situación, lo que puede sentir y pensar y transpirar una persona en esa situación, en la oscuridad, faltándole el aire, más aún sabiendo que en esas cuevas suelen alojarse víboras, arañas, alacranes. Cuando me di cuenta, yo también estaba ahogado y tuve que salir al patio a tomar aire. Ese día entendí lo que me quiso decir Clementina.

El arte de describir constituye, hasta cierto punto el fondo mismo de la literatura. Todo hom¬bre que escribe algo que no sea filosofía debe ser pintor y artista; es decir, debe tener un talento descriptivo personal. La descripción es un cuadro que hace visibles las cosas materiales. En una palabra, el objeto de la descripción es el de dar la ilusión de la vida. Su razón de ser, su esfuerzo, su ambición son de hacer vivir, presentar vivos, materiales y tangibles, los detalles, las situaciones, los seres, todo lo que es físico, principalmente la naturaleza.

La descripción es la piedra de toque del talento. Ella es la que distingue los buenos de los malos es¬critores. Lo dice Antoine Albalat. Pero tampoco conviene regodearse en las descripciones y hacer perder o distraer el hilo del relato.

El desenlace es esencial en el cuento. Es el punto en que el interés queda satisfecho y en que se resuelve la acción. Debe ser preparado por todo lo que precede, y no hacerse presentir nunca. Si el lector lo adivina, su curiosi¬dad cesa y queda roto el encanto.

La primera condición de un buen desenlace es la de no agregar nada, porque cuando el lector sabe lo que esperaba, ya no tiene ganas de saber nada más; lo accesorio no interesa desde que lo principal ha desaparecido.

En la novela, como en un largo viaje de paseo o estudio, todo nos atrae, nos interesa: el asuntó, los personajes, las ideas, los sentimientos, las conversaciones, el ambiente, los paisajes y en ocasiones detalles baladíes de cualquiera de esas cosas.

En el cuento no hay tiempo, motivo, ni espacio para tanto. Se trata de un viaje relámpago. A menudo inesperado. No hay interés ni posibilidad de observar lo que nos rodea. Una idea fija o una sola emoción, concentra en pocos minutos todos nuestros sentidos o toda nuestra vida. Queremos llegar cuanto antes pues el viaje se debe a una noticia muy importante y casi no advertimos ni a quien viaja a nuestro lado. Todo en un viaje breve y urgente se precipita a su final.

Pero si queremos escribir un buen cuento, acudamos a los consejos de Silvia Adela Kohan.





Las falsas pistas

Las pistas no deben adelantar el final, sino conducir por un camino falso. Un mecanismo que da resultado es lanzar pistas falsas o ciertos indicios para que el lector piense que va a ocurrir determinada cosa y que ocurre otra.





La intensidad y la tensión

La tensión depende de una serie de fuerzas en conflicto. El principal recurso de instensificación es el manejo de la intriga: la construcción de la expectativa se dirige a una solución inesperada.





Según Cortazar

El tiempo y el espacio del cuento, tienen que estar sometidos a alta presión. Un cuento no es malo por el tema, sino que sólo hay un buen o un mal tratamiento del tema. Un cuento es malo cuando se lo escribe sin esa tensión que debe manifestarse desde las primeras palabras o las primeras escenas.





Las estrategias

Inicio vigoroso y prometedor.

Una serie de incidentes secuenciales.

Trabazón de los incidentes esenciales.

Asunto concentrado.

Cohesión y unidad.

Crecimiento progresivo del eje narrativo. No debe faltar nada ni sobrar nada.

Final imprevisible, pero adecuado y natural.





Las claves

- Seguir un hilo conductor creciente en intensidad y tensión.

- Narrar un solo acontecimiento y considerar que el acontecimiento es más importante que el aspecto psicológico del protagonista. No digas que es personaje es loco o introvertido o expansivo, sino que demuestres que lo es haciéndolo actuar como tal.

Esto lo hemos repetido hasta el cansancio en los cursos que dimos sobre la cuentística con el Dr. Lima. El asunto se complica cuando es uno mismo el que tiene que adecuarse a esta ley.

- No cargar la historia de datos si en el desarrollo no resultan funcionales, pero...tampoco dar datos por sobreentendidos, eliminando información en un afán excesivo por condensarlo.

Como ven, no es tarea fácil ser cuentista y mucho menos ser buen cuentista..