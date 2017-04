Mario Lavaisse comenta los cuadros de Francisco

Fotos Pedagogía filosa. Una que sepamos todos Mujer muriente. Un mundo tan loco como éste. Previous Next

Pedagogía filosa. Pancho pinta. La cabeza de un negro pinta. Y le atraviesa la garganta con una espada imperial. Y el cráneo con una cruz cristiana. A Pancho le duele lo que pinta. Pero no olvida.





Una que sepamos todos. Está parado porque está de paso. Se pone el sombrero y le canta a la noche al chango éste. Los vecinos atrás le hacen burla. Alguno hasta se anima a gritarle. Que deje de ladrar, que se va a poner celoso el perro de la vuelta. No les da pelota. Él cree que no es en vano.





Riña circense. El perro de un barrio le muestra los dientes al de otro, que tiene erizados los pelos hace rato. Le tira un tarascón y le rasga el cuero. La multitud enloquece. El payaso ve la sangre y se calienta. El réferi elefante festeja y tira un cuerpo más al fuego y hace un gesto para alentar a la audiencia. Los de seguridad se ponen nerviosos. Mucho revuelo. Todo tiembla. Los fantasmas llevan las apuestas, atraviesan flotando el amontonamiento. Los gatos también compiten entre ellos, por quién da más, por quién hincha más.





Mujer muriente. Le sangra la cara por el sol total. No le molesta. Está acostumbrada a ese olorcito a muerte. Los caranchos la sienten de lejos, piensan en comerle los ojos que no tiene, en arrancarle la poca carne de las costillas hasta volverla fósil, resto. La víbora se cuida el cutis, por eso se enrolla al bastón, no vaya a ser cosa. Sobrevuelan a la vieja para verla mejor. Ella sigue caminando la ruta bandiada de pisadas. Ni se imagina lo que va a pasar.









Un mundo tan loco como éste. Rojo el cielo. Eléctrica y ácida la tormenta. Tanto como el agua verde, sísmica revuelta. La vida se come a sí misma. ¿Sin orden? Mmm… De abajo no tiran las carnadas. Los de arriba no dejan. Se aprovechan de la gravedad. Y de tantas otras cosas. De la producción de carnadas, por ejemplo, y de la administración del depósito de futuros decapitadosl