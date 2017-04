FÚNEBRES | 23 de Abril de 2017

Hoy 21:50 - FALLECIMIENTOS





- Emilio Salomón

- Claudia Graciela Moreno

- Fausto Mario Barrera (Frías)

- Osvaldo Alberto Alderete Soria (Las Termas)

- Walter Humberto Moreno

- Andrés Fernando Guzmán

Sepelios Participaciones

ÁVILA, LUCAS EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Su señora María Eugenia y su hijito Lucas Mateo participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, LUCAS EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Familia Carrizo y familia Cáceres participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, LUCAS EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Sus padres Evangelina Fernández, Lucas Ávila, sus hermanos Rocío, Natalia, Iván, Gastón y Horacio; sus cuñados Guillermo, Diego; sus tíos Fanny, Mirna, Cándido, Mariela, Julio, Vanesa, Marcela; sus sobrinos Luz Paz, Felipe, Lorenzo participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, LUCAS EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Sus padres políticos Elsa y Daldo; sus hermanos políticos Colo, Silvi, Noelia, Adri, Fer, Javier, Marcelo; sus sobrinos políticos, Jime, Agos, Mati y Julián participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, LUCAS EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Seguirás presente entre nosotros, aunque no estés aquí. Su tía Graciela Fernández, sus primos Ana, Agustín, Eduardo Domínguez Fernández participan con dolor su fallecimiento.

ÁVILA, LUCAS EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Sus tíos Laura Fernández y Rubén Risso Patrón; su prima Lourdes participan con dolor su fallecimiento.

ÁVILA, LUCAS EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Sus tíos Norma Fernández, Carlos Mercado y sus primos Ariel Mercado y familia y Andrés Mercado y familia participan con dolor su fallecimiento.

ÁVILA, LUCAS EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Empresa Casan SRL, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestro compañero Ivan Avila. Ruega oraciones en su memoria.

ÁVILA, LUCAS EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Señor, tu vendras al fin de mi tiempo en la tierra, cuanto yo muera te ruego Señor ven a mi encuentro, dejame que llegue hasta ti, se para mi un juez clemente haz que en este dia ya vea al Padre, dame la felicidad eterna. Junto a los demas bienaventurados. Sus amigos Gladys Castillo Lezana, Yedidia Lujan Castilly Luis Rodriguez, acompañan a su señora Maria Eugenia Carrizo, su hijo Mateo Avila y a toda su familia y amigos en este momento de tan dolorosa partida. Rogamos oraciones en su memoria.

ÁVILA, LUCAS EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Julio César Rodriguez, su esposa Ana Maria Erdozain, hijos y nietos comparten el dolor de Bambina, Lucky y de sus respectivas familias por la pérdida inesperada de su hijo Lucas, por quien eleva una oración y piden a Dios le dé el descanso eterno.

ÁVILA, LUCAS EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. "Bienaventurados los que no poseen nada espiritualmente, porque de ellos es el Reino de los Cielos". Tus compañeras y amigas de Salon MF, acompañamos a su hermana Natalia en tan doloroso momento. Se ruega oraciones.

ÁVILA, LUCAS EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. "Yo soy la rosa sin espinas, que jamás daña a nadie y que perfuma a quien hiere". Natalia comparto profundamente este doloroso trance y ruego se elevan oraciones en su memoria. Myriam Fernandez.

ÁVILA, LUCAS EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. "Querido Lucas que tu alma descanse en paz, siempre te llevaremos en nuestros corazones". Maria Cristina Tevez, su esposa Humberto A. Herrera, sus hijos Sebastian, Juan Pablo, Maria del Pilar y Maria Florencia Herrera, acompañan en estos momentos de dolor a su familia.

BLAZCO DE BELTRÁN, ERNESTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Noemí Lobo de Peyrade e hijos participan su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio El Descanso. Que Dios lo tenga en la Gloria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Miguel Alberto Sarquiz, Cristina Hadla y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Héctor Raúl Milki y Roque Argañaras participan con profundo dolor su fallecimiento. Y acompañan a su esposa, hijos y demás familiares en estos tristes momentos. Se eleva una plegaria en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (Henry) (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Tomás A. Espíndola y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a la familia en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Querida hermana y tía, que dios nuestro señor bendiga tu alma y te reciba en su seno. Que descanses en paz. Su hermana Maria Irene y Daniel, sobrina Patricia Moure, Carlos Montenegro y flia. participan su fallecimiento.

"Bendice al Señor alma Mía porque su Misericordia es infinita". Descansa en Paz., Mi querida tía Lita. Su sobrina Mary del Valle Gomez Juncal y flia.

GÓMEZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada" Dr. Francisco Lescano Núñez y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Adriana en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Francisco Peña y familia; Lucas Peña y familia participan con dolor su fallecimiento, acompañan con afecto a su hijo Osvaldo en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Movimiento Cursillo de Cristiandad participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su hermano en Cristo Osvaldo por tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Luis A. Biscelli y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Alicia Biscelli participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Médicos, Paramédicos y Personal del Sanatorio 9 de Julio SA. participan con dolor el fallecimiento de la abuela del Dr. Gonzalo Quinteros.

GÓMEZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Tete, Pepe y Mariana Pappalardo participan con dolor el fallecimiento de la querida tía Lita.

GÓMEZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Vicente Lo Bruno, su esposa Matilde Herrera, sus hijos Fernando, Pablo y Ángeles Dieta y sus nietos Tomás, Manuela y Bianca, participan doloridos la partida de la querida Lita, al Reino de Dios. Que Él le conceda la paz a su alma y la resignación a su hija Adriana y familia. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno Su amiga Rita Calo de Caronel, sus hijos Susana, Carlos y Guillermo Coronel con sus respectivas flias, paricipan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". La gran comunidad de la Capilla Medalla Milagrosa, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Adriana y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Irma, Rosy, Olga, Marisa Lagos y sus respectivas flias, acompañan a Adriana en esta irreparable pérdida y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Señor que brille para ella la luz que no tiene fin. Pichy, Pelu, Jorge, Myriam y Fredy Santillan, participan su partida y acompañan a su hija Adriana y flia, en estos momentos de dolor.

GÓMEZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Mario Edgardo Santillan, Mario Edgardo (h) y Patricia Pires e hijas participan su fallecimiento y acompañan a la flia. Quinteros Gomez en estos momentos de dolor.

GÓMEZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Lita, partiste a os brazos del Padre, pero siempre te recordaremos con amor. Su cuñada- hermana Cira Tavella de Jiménez, sus sobrinos Judith y Mario Jiménez, Virginia y Agustin participan su partida a la Casa Celestial.

GÓMEZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Carlos Garcia y esposa María Cristina Camus participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de Fabiola, Javier y del Dr. Quinteros, dándoles el pésame y acompañándolo en este difícil momento.

GÓMEZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar"... Mirta Adela Camus participa con profundo dolor el fallecimiento de la abuelita de Fabiola y acompaña a toda la familia ante tan irreparable pérdida. Eleva oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. "Que el Señor la reciba en sus brazos". Pelusa y Juana Sayago y Miguel Acuña, participan el falleciiento de la mamá de sus amigos. Adriana y Osvaldo y acompañan a su familia.

GÓMEZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. "Que Ana vea el rostro glorioso del Señor y siga en paz su senda". Las amigas de Red Star de su hija Adriana desean paz para toda la flia. y los acompañan en este tiempo de dolor.

GÓMEZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. "Que su alma encuentre paz en el Reino Celestial". Norma León acompaña a su nieto Dr. Gonzalo Quinteros y flia. en este tiempo de perdida y ruega oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. "Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Blanca Piquilloud y su hijo Italo acompañan con profundo dolor a sus familiares tan queridos, rogamos oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Berta Canlle, Tere González, Petty Orieta, Gloria Herrera, Beby de Suarez, Silvia Fernández, Marta Abdala, Kary Sirena, Mady Paz, Valle Butiler, Mirta Lugones, Aku Ramo, Santina Bosini y Elsa Orellana, participan el fallecimiento de la madre de su amiga Adriana Tavella y oran por su cristiana resignación.

GÓMEZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Nicolás Bonahora, Sofía Tosolini Rolón, Dr. Rodolfo Gavícola y Maria Cristina Rolón, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

Dory Salvatierra y flia. acompañan con cariño a Adriana y toda su flia., por el fallecimiento de su querida Madre. Ruegan por una feliz resurrección de la Sra. Lita y por el consuelo y paz de su flia.

Mirta Bruchmann y flia. acompañan a Adriana y su flia. en este momento de dolor. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada.

"Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno ". Tus amigos de toda la vida, Ana Maria, Juan José, Graciela Pappalardo y sus respectivas flias. participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Lita y acompañan en el dolor a toda su flia. Ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, ANDRÉS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Su esposa Margarita Silva, sus hijos Andrés y Silvia; h. pol. Silvia Rojas, nietos Andrés, Matías, Fernando y demás fliares. part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. La Piedad. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GUZMÁN, ANDRÉS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Su hermano Tutú, su cuñada Noemí, sobrinos Alejandra, Betty, Eduardo, Marina, y Maria participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, ANDRÉS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino". Su prima Nora, Justo y flia. participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos Silvy y Andrés en su dolor.

GUZMÁN, ANDRÉS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. El presidente Interventor del Iosep: CPN Raul Ayuch, Gerente Gral, Cdra. Graciela Muratore de Corona, miembros del Consejo Gremial, Sindico, Gerentes de Areas, Auditor Interno, Asesores Legales, personal administrativo y de maestranza de Casa Central participan el fallecimiento del padre de nuestra compañera Silvia Guzmán.

MANSILLA, ELISA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. El Sindicato Santiagueño de Docentes (SISADOC) participa el fallecimiento de la Sra. madre de Patricia Ponce, delegada Gremial de Nivel Inicial, Comisión Directiva, Delegados, Afiliados y amigos del SISADOC, acompañan a toda la familia Ponce Mansilla en este doloroso camino que hoy les toca transitar y que brille para Elisa Isabel la luz que no tiene fin.

MANSILLA, ELISA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Querida compañera y amiga nunca olvidaré tus consejos, enseñanzas, tu sonrisa y picardias en las reuniones que solíamos hacer. Te recordarñe siempre con mucho cariño. Mirta Coronel de Figuerao y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

MANSILLA, ELISA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno. Sus compañeras y amigas de la Esc. Nº 67 Bernardo de O'Higgins de La Bajada. Blanca Mateo de Palmisano, Tedy Artaya y Mirta Coronel acmpañan a sus hijos y demás familiares en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MENDOZA DE LOIOTILE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. Su esposo Victor, su hijos José, hija política Mariela, sus nietos Javier, Romina y Valentina con profundo dolor pero con la paz que da el amor, participan su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz. El novenario de misas se está realizando en la Iglesia San Francisco a las 20 hs.

MENDOZA DE LOIOTILE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. Ex compañeras de la Esc. Profesor Nicolas Juarez Nº 208 de Mal Paso, participan con dolor el fallecimiento de la Srta. Mary como todos en la zona de Mal Paso y Los Mojones la conocian por su empeño, dedicacion y todo su esfuerzo para adelante de la Escuela, alumnos y toda la zona. Pongan en practica todo lo que supo enseñarles la Srta Mary. Todos te recordaremos con cariño y acompañamos a su esposo y a toda su querida flia. en estos momentos tan dificiles. Descansa en paz querida Mary.

MENDOZA DE LOIOTILE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. Detras del dolor de la despedida la luz de la esperanza te dicen que tus muertos viven. Su comadre Mary Julian y flia, participa con profundo dolor su partida hacia el Señor y eleva oraciones en su querida memoria.

MENDOZA DE LOIOTILE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. No te mueras con tus muertos, llévaos vivos en tu amor y vive con ellos en tu recuerdo. Su ahijada Geri Fernandez, su esposa Mercedes, su hijo participan con gran pena su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MENDOZA DE LOIOTILE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. Dr. G. Tarchini y Sra. Lidia Mayuli de Tarchini, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO PBRO. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. El coro que colaboró bajo la dirección del Padre Gerardo mientras fue párroco de la Catedral Baslica, quiere expresar su dolor, agradecimiento y afecto por quien supo guiarlo, instruirlo y valorarlo. Gracias por hacernos crecer en la fe y en el amor a la bella Liturgia de la Iglesia Catolica, querido Padre Gerardo. Descansa en paz. A los nueve dias de su fallecimiento.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Ricardo Touriño despide a Gerardo con mucho afecto y acompaña a su familia en tan doloroso momento.

MORENO, CLAUDIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Su esposo Luis Alberto, sus hijos Maía Esther, Gabriela, Soledad, Yesica, Belén, Luis, Claudio y Gabriel, sus nietos Junior, Jesus, Luis y Eduardo participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumadfos en el cementerio de Los Flores. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MORENO, WALTER HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció 22/4/17|. Su esposa Berta Rojas, hijos Walter César y Alfredo; h. pol., nietos y demás fliares. part. su fallec. Sus restos serán inhum. a las 11 hs. en el cementerio de La Cañada, casa de duelo P. L. Gallo nº 330, sala vel. Nº 2. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MORENO, WALTER HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció 22/4/17|. Su esposa Berta, sus hijos Walter, Cesar y Alfredo participan con dolor ssu fsallecimiento y ruegan oraciones en su qu erida memoria.

MORENO, WALTER HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció 22/4/17|. Su hijo Walter, hija pol. Nelida y nietos Ivan e Ivi participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por loa paz de su alma.

MORENO, WALTER HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció 22/4/17|. Su hijo César, hija pol. Viviana y nietos Emmanuel, Tiziana y Thiago participan con profundo dolor ssu fallecimiento y ruegan oracioines por su eterno descanso.

MORENO, WALTER HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció 22/4/17|. Su hijo Alfredo, hija pol. Carla y nietos Nicole y Matteo participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MORENO, WALTER HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció 22/4/17|. Su hermana Silvia y su cuñado Raul, sobrinos Damian, Florencia, Eugenia, Gustavo y Nicolas participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

MORENO, WALTER HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció 22/4/17|. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del Cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado". Tio querido te extrañaremos con el alma por lo humilde, generoso y buen corazón que fuiste en tu paso por este mundo. Sus sobrinos Romina, Gabriel, Erika, Margarita, Juanjo y Benjamin, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio de La Cañada.

MORENO, WALTER HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció 22/4/17|. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos obtendran misericordia". Querido Humberto te recordaremos por la excelente persona que fuiste a tu paso por esta tierra Dios te de el descanso eterno y brill para ti la luz que no tiene fin. Cacho Castillo y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

MORENO, WALTER HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció 22/4/17|. Su consuegra Leticia Lastra, sus hijos Oscar, Miguel, Ana, Claudia, hijas pol. Carlas y Cecilia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraaciones en su memoria.

MORENO, WALTER HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció 22/4/17|. Su consuegra Elba Acosta, sus hijos Nico, Pamela, Yonathan y Micaela, hija politica Rosa, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MORENO, WALTER HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció 22/4/17|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus amigos Jorge Roman Gomez, Myriam de Gomez, sus hijos, hijos polioticos y nieta, partiociopan su fallecimiento con dolor.

MORENO, WALTER HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció 22/4/17|. CPN. Guillermo Raed, Estela Rusco e hijos participan su fallecimiento. y ruegan oraciones en su memoria.

MORENO, WALTER HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció 22/4/17|. Comisión Directiva, Socios y Simpatizantes del Club Atletico Guemes, participan el falllecimiento del Padre del Jugador Alfredo Moreno.

MORENO, WALTER HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció 22/4/17|. Comisión Directiva, Socios y Simpatizantes del Club Atletico Mitre, participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Alfredo en su dolor.

MORENO, WALTER HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció 22/4/17|. Dr. Guillermo Murad y flia., participan el fallecimiento del padre de su amigo Alfredo Moreno. Ruegan oraciones en su memoria.

MORENO, WALTER HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció 22/4/17|. Quique Tarchini y flia., participan el falecimiento del padre de su gran amigo Alfredo Moreno y acompañan a su flia. en este dificil momento.

MORENO, WALTER HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció 22/4/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". Javier Sabino, Silvia Bonahora de Sabino, sus hijos Florencia, Sofia y Mateo participan con profundo dolor su falecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MORENO, WALTER HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció 22/4/17|. Julio Marchant y flia., Javier Marchant y flia., acompañan con profundo dolor a su esposa, hijos y demás familiares en este dificil momento. Elevan oraaciones rogando por su eterno descanso.

ROMANO, FÉLIX (Toto) (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Sus compañeros y amigos del Servicio Militar Clase 1951, acompañan a su flia. Ruegan oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Hijos de German Llanos Huisi y de Paula Garnica, participan con inmenso dolor el fallecimiento de nuestro distinguido ex-amigo y ex-docente, pidiendo a Dios resignación cristiana para su esposa e hijos. Suncho Corral.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Tu muerte nos causa mucho dolor, pero decidimos recordarte lleno de alegría y agradecerte el tiempo que disfrutamos de tu compañía". Sus hijos Noris, Emilio, Osvaldo y Jorge con sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Sus hijos Noris, Mili, Osvaldo y Jorge Salomón, hijos pol., nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Viejo querido que la luz de todoss los buenos momentos vividos juntos, nunca deja de alumbrar. Sus hijos Noris Salomon, y Oscar Banco, nietos Ana y Federico, Ceci y Digo., Diego y Paula, participan con profundo dolor la irreprable perdida, ruegan oraciones en su memoria y por la paz de su alma.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Su hijo Emilio Salomón, hija política Nelly Mayuli, sus nietos Emilio y Virginia participan con profundo dolor su falleciimento y ruega oraciones en su querida memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Su hijo Osvaldo Salomón, sus nietos Benjamín, Baltazar y Sol, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Su hijo Jorge E. Salomón, su hija política Patricia Diosquez, su nieta Agostina, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. " Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". Su hermana Victoria Salomón de Canllo, sus hijos Jorge y Elizabeth y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Su hermano Edy Salomon, su esposa Gladys Schiavon, sus hijos Andrea, Alberto, Ana Carolina, Jorge Abel, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

"Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermana Mirta Salomón de Banco, sus hijos Héctor, Rody, Sole y respectivas flias., participan con profundo dolor su partida al Reino de los Cielos.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. "Dios en su infinita misericordia lo recoja en su Reino Celestial". Sus hermanos políticos Juan Atie Saad y Ángela Figueroa de Saad, sus hijos Juan Pablo (a), Valeria, Andrea, Daniel y sus respectivas flias., participan su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Su hermana política Teresa Figueroa, sus hijos Vicky, Lucrecia, Francisco y Natalio Murad y sus respectivas flias. participan con pesar su fallecimiento y nos unimos a toda su flia. en este dolor. Elevamos oraciones por la paz de su alma.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Su hermana política Adela Figueroa de Saber, sus hijos Alvino, Fernando y Germán, e hijas políticas, acompañamos a su querida flia. en este dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Su hermana política Olga Coronel de Salomón, sus sobrinos Dardo Oscar Salomón, Maria Eugenia Salomón y Maria Susana Salomón con sus respectivas flias. participan su fallecimiento.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Que el Selor te recciba en su brazos y te de la paz eterna. Sus sobrinos Pochi, Tito, Alba, Matias y Nahiara. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraaciones en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Señor tu hijo ya está ante ti haz que brille para el la luz que no tiene fin". Sus sobrinos Juan Roberto Montoto, Maria Elizabeth Canllo de Montoto y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraaciones en su querida memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. "Las almas de los justos están en manos de Dios". Sus sobrinos Cristian Ortiz, Andrea Salomón y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

"A ti Señor levanto mi alma. Dios mío en ti confío". Su sobrino Alberto Salomón, Claudia Peralta y sus hijos Delfina, Candelaria e Isaac participan con profundo dolor el fallecimiento de su tío querido.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Su sobrino Jorge Abel, Eliana Maccio y su hijo Mateo despiden con mucho dolor su partida.

Tio Llamil; Gracias por haberme permitido de muy chico compartir muchos momentos inolvidsbles, que quedarán siempre en mi memoria. Su sobrino Héctor Banco y flia., participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Su sobrino Mariano Isas Figueroa, Tamara Morbidoni, Bianca y sol participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Sus sobrinos Manuel Yorbandi, Ana Figueroa, Sophia, Manuel y Guadalupe, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Su sobrino Marcelo Figueroa, Natalia Ugozzoli, Benjamín, Bautista y Matías, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Partiste a la Casa del Padre, pero siempre estará en una estrella que brilla a tus hijos y flia. Sus sobrinos Haydeé Nazar de Segura y flia., y Maria Susana Nazar y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Sus sobrinos Gladys Nazar, Roger Villarreal y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan plegarias en su nombre.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Su sobrino Rody Banco, Griselda Jorge Llado y sus hijas Constanza, Alfonsina y Paulina, participan con dolor el fallecimiento del querido tio Llamil.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Sebastián Petros acompaña en el dolor a Virginia y familia en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Pimpi, Chachi, Belén y Constanza acompañan en el dolor a la familia Salomón y ruegan una oración en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Tere Jozami de Figueroa, Eduardo Figueroa y María Teresita Figueroa participan con dolor el fallecimiento de su tío y ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e hijos María Eugenia, María José y José Mariano Gubaira y sus respectivas flias participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Mafalda G. de Agüero, Julieta Gimenez y Cristina G. de Kobylanski, acompañan a Noris y flia., en esstos momentos de dolor. Ruegan por la feliz resurrección.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Ing. José Ramon Kobylanski, su esposa Maria Cristina, sus hijos José Daniel y su esposa Lucia Lami, Juan Pablo y Luis Fernando despedimos con cariño a Don milio y acompañamos a su flia. en estos momentos.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Maria G. Barzola y Ruben Abalos Aliaga lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a sus familiares en esta dificil situación. Ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Mario B. Diosquez, Noemí M. Lopez y sus hijos Patricia y Jorge, Mario y Noelia y nietos Agostina, Constanza y Lautaaro, participan con dolor su fallecimiento.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Sus familiares. Blanca Nuno de Figueroa, Dr. Tomás Ise Figueroa y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y rogamos oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Hugo Tonero, Lucrecia Llugdar y familia, participan su fallecimiento y acompañan a sus amigos Mili y Nelly en tan doloroso momento.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Eduardo Fuhr, Cecilia Llugdar, sus hijos María Josefina y Livio, Eduardo y María José y sus respectivas familias, acompañan a la familia Salomón especialmente a Mili y Nelly en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Alfredo Jorge Llado, su esposa Graciela Taffarel, sus hijos, hijos politicos y nietos participan con profundo pesar su partida al Reino Celestial y elevan oraciones por su descanso eterno.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Patricia Cura, Hugo Cura, Marcelo Cura y Kike Cura participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Miguel Sarquiz y Cristina Hadla participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oración en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. José A. Sarquiz, Mabel L. Herrera, José A. Sarquiz (h) y Viviana Sarquiz, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oración en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Mario D. Diósquez, Noelia Botarda y sus hijos Constanza y Lautaro participan con dolor su fallecimiento.

Sociedad Sirio Libanesa de Suncho Corral participa su fallecimiento.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Elsa Esther Fernández de Mayuli, sus hijos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Juan Mayuli, Cristina Corvalan sus hijos Constanza, Juan Ignacio, Maria Laura y Carolina participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Carlos Dante Mayuli, Laura Echegaray, sus hijos Francisco, Carlitos, Santiago y Guadalupe participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Familia Moises, acompaña a Jorge Salomon en el fallecimiento de su padre. Ruega oraciones en su memoria.

Juan Armando Manzur, Teresita Mayuli, sus hijos Pilar, Juan y Josefina participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Jorge Alberto Fernando, Jorge Luis y Gustavo Moises, acompañan a Jorge Salomon en el fallecimiento de su padre. Elevan oraciones en su memoria.

"Señor ya está ante ti recíbelo en tus brazos". Marisa Ines Chara y sus hijos Carla Abdala y Pablo Bertorelo, Juan Carlos Abdala y Maru de la Vega y Martin Abdala participan su fallecimiento.

La flia. de su hno. Juan, Coca, Juan Carlos, Maria Cristina, Daniel, Edgard, Gustavo y sus respectivas flias., participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos Emilio, Noris, Osvaldo y Jorge en este momento de dolor, Elevan oraciones en su memoria.

"Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Gustavo Paganini y flia. participa su fallecimiento con dolor y ruegan oraciones en su memoria.

Manuel Silva, Zulema Daniela, sus hijos Jesús, Laura, Juan Manuel, Belen y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

Gladys Giménez, sus hijos Miguel, Martin, Mariano, Ana y Marcelo Figueroa participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

Miguel Antonio Figueroa, Fernanda Ducca, Jazmín e Ignacio participan con dolor el fallecimiento del tío Llamil y ruegan oraciones en su memoria.

Su sobrino Martin Exequiel Figueroa, Carolina O`Mill, Martina y Emilia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Emma Cisneros de Hoyos, sus hijos Favian, Mariela y Dr. Marcelo con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones para que el Señor le conceda un lugar de descanso de luz y de paz y a su querida flia. cristiana resignación.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Hijos de Jorge Llado y Balanda Figueroa, sobrinos Jorge, Kuky, Alberto, Nelly, José y respectivas flias. acompañan a sus primos Norys, Mily, Osvaldo, Jorge y nietos ante tan irreparable perdida, rogando al Señor les de cristiana resignación. Rogamos oraciones en su querida memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Dany, Guilli y Marcelo Murad, participan con dolor el fallecimiento del tío Llamil. Elevan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Manuel Luna, su esposa Leticia Juárez, participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a sus amigos Noris, Pochy y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. " Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Las amigas de su hija Noris; Baby, Mary, Aida, Charito y Malena participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. La Asociación de Productores de la Industria Forestal A P I F participan con dolor el fallecimiento del amigo y ex socio Llamil. Ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. "En verdes praderas el me hace reposar". Flia. Salcedo; Gachy, Marta y Bautista, Mónica, Gustavo y sus respectivas flias., participan la partida del querido Llamil a la Casa Paterna.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. "Seguirás presente entre nosotros, aunque no estés aquí, Gracias por tantas horas compartidas con Carlucho, Tu hermana política Maria Esther Figueroa de Wede, sobrinos Jhony, chochin, Mary, Sandra y flia. descansa en paz Llamil y brille para vos la luz que no tiene fin.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Gilby Abdenur y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento del querido tío Llamil. fuerza primos. Ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Santina Bossini de Figueroa, sus hijos José, Soledad, Alfonzo, Eugenio y Santiago con sus respectivas flias. comparten este dolor con todos sus familiares. Ruegan por su eterno descanso.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. " El Señor es mi pastor nada me habrá de faltar". Jorge More, Graciela Wede, su hija Evangelina, participan la partida del querido tío Llamil a la casa Celestial.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Jhonny Wede y flia. participan el fallecimiento del querido Llamil al encuentro del Señor.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. José Espeche, Virginia Karam de Espeche, sus hijos Virginia y Victoria participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Oscar Banco y flia., Mario Moisés y flia., Carlos Banco y flia., participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Victoria Banco y flia., Mario A. Banco y flia., participan su fallecimiento. Que su alma descanse en los brazos de Jesús.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Jose Luis Ibáñez y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Silvia Leguizamón y Claudio Tombolato y flia., participan con profundo pesar el fallecimiento del papá de nuestra amiga Noris Salomón y flia., ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Sus amigos de siempre acompañan a Noris Salomón y su flia.,; Hilda Santillán, Marito Guzman Santillán, Martin Guzman Santillán participan con dolor su fallecimiento y rogamos al Señor t reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. José Daniel, Elías Guillermo y Jorge Marcelo Murad, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.





Invitación a Misa

BUSTAMANTE, HUGO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Su hijo Hugo Marcelo Bustamante, su hija política María del Carmen Albornoz; sus nietos Marcos, Matías y Maia Bustamante invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia Santo Cristo, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

CASTAÑO, MARIO NICANOR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/16|. Al cumplirse un año de tu partida estás presente en cada uno de nuestros recuerdos. Tu esposa Marcela, Tus hijos Melisa, Matías, Nicolás, Franco y tu nieto Eliseo invitan a la misa hoy a las 19 en la iglesia Catedral Basílica.

DÍAZ DE GÓMEZ, AURORA AYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/14|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Que brille para ella la luz que no tiene fin, y dale cristiana resignación a su familia". Su hijo Carlos, su hija política Nena, nietos Lore, Iván, Franco, Sol, Mara y sus bisnietos Facundo, Aldana, Bautista, Eleguá invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santa Rita, al cumplirse dos años y seis meses de su fallecimiento.





Agradecimientos

Recordatorios

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: hijo querido, estes donde estes esta distancia no impide sentir este amor que te tengo. Mi vida, todas las noches me duermo con tu imagen en mi cabeza, con mis ojos llenos de lagrimas, con mi ser destrozado de dolor. Ro no hay dia que te esperé, extraño todo de vos, me haces falta para seguir. Amor mio te mantendre con vida mientras respire. Tus papis siempre te recordaremos, te amamos. Tus padres Luis y Negri, tus hermanas Ale y Faby, tu hija Zafi, tu sobrino Rodri, tu abu Pila, tu ahijado Gaby, familiares, amigos y vecinos nos reuniremos hoy en a las 19 hs en tu gruta a cumplirse 5 años y 4 meses de tu inesperada partida siempre vivirás en nuestros corazones.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri. HIjo amado de mi alma, al saber que no te puedo ver, que tu sonrisa, signo de alegria, una tarde se apagó, hace sangrar la herida que llevo. Es dificil aceptar que solo me quedan tus hermosos recuerdos, con los que vivo hasta mi final. Jamas te dejaré de amar, tengo que aprender, la mas cruel verdad, en vivir sin vos de otra forma. Se que nos volveremos a ver, mi pedazito de Cielo. Te extraño y te amo siempre. Tu madreina y tía Elva. Hoy uniremos nuestras oraciones al cumplirse 5 años y 4 meses de tu vida en la eternida.





Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

VELIZ DE PEREYRA, AGUSTINA DEL TRANSITO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Los compañeros del señor Germán Pereyra de la Esc. Técnica Nº 13, Prof. Julio Olivera: Verónica, Olga, Paola, Raúl, Victorio, José, Tito, Fabián, Gauna, Lund participan con profundo dolor el fallecimiento de su esposa y acompaña a toda la familia en este difícil momento.





Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

ALDERETE SORIA, OSVALDO ALBERTO (Tati) (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. "Hoy el Señor recibe un hermoso Ángel que nos cuidará y acompañará siempre". Sus Primos Luisina y Lucas Soria; y tu tía Raquel participan con dolor el fallecimiento del querido Tati, Ruegan oraciones a su memoria. Las Termas.

ALDERETE SORIA, OSVALDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá". Kuky, Daniel, Emilio y Daniela Fernandez, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro sobrino "Tati", elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

ALDERETE SORIA, OSVALDO ALBERTO (Tati) (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Perla Rojas de Vagliati e hijas Graciela, Liliana, Paola y respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento del hijo de su querida amiga Cecilia. Las Termas.

ALDERETE SORIA, OSVALDO ALBERTO (Tati) (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Germán Santucho, su esposa Silvia, Hijos Norma, Eduardo, Ricardo, Angélica, Germán y Carlos; y respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento del hijo de la Dra. Cecilia, ruegan oraciones a su memoria. Las Termas.

ALDERETE SORIA, OSVALDO ALBERTO (TATI) (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Paula Canepa, María Eugenia Elias y Silvia Carolina Elias, participan con hondo dolor la pérdida irreparable de su hijo de querida colega Cecilia Soria, rogando a Dios derrame su consuelo en estas horas de profunda desolación. Las Termas.

ALDERETE SORIA, OSVALDO ALBERTO (TATI) (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Silvia Carolina Elias, Pablo Esteban Alanís, Valentina Alanís Elias y Tiziano Alanís Elias; acompañan en el sufrimiento a querida amiga y colega Cecilia Soria, rogando como familia unida que Nuestro Señor y Padre Celestial acompañe con su amor y consuelo infinito a Cecilia y familia, en esta pérdida irreparable . Las Termas.

ALDERETE SORIA, OSVALDO ALBERTO (TATI) (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Karina Uequín y su hija Julieta; Rodolfo Uequín y Susana Bujedo; Jorge Uequín y Rodolfo Uequín (h) y flia. participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALDERETE SORIA, OSVALDO ALBERTO (TATI) (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. La Comisión Directiva, Colegas y empleados del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su madre, Farmacéutica Cecilia Soria en este momento de profundo pesar.

BARRERA, FAUSTO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Su hijo Ramón Ricardo Barrera, familiares y amigos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

BARRERA FAUSTO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Su hijo Ramón Ricardo Barrera, y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones rogando por el eterno descanso de su alma. Servicio de Caruso Compañia Argentina de Seguros- REALIZADO POR COCHERIA LLAMUR SERVICIOS SOCIALES. Frías.

BARRERA, FAUSTO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. La Comunidad Educativa y la Asociación Cooperadora de la Esc. Técnica Nº 5 "Dr. Ramón Carrillo" paticipa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Prof. Ramón Barrera, docente de esta casa de estudios. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

BARRERA, FAUSTO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Personal de Secretaria de la Esc. Técnica Nº 5 "Dr. Ramón Carrillo" participan con dolor el fallecimiento del padre de su colega y amigo Prof. Ramón Barrera. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

BARRERA FAUSTO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. La Comunidad Educativa del ISPP Nº 2, participa ocn profundo dolor el fallecimiento del padre del Prof. Ramón Barrera, docente de esta casa de estudio. Ruegan a Dios le de el descanso eterno y lo tenga en su Santa Gloria. (Frías).

SANTUCHO, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17 en Buenos Aires|. Su hermano Germán Santucho, Hermana Política Silvia, Sobrinos Norma, Eduardo, Ricardo, Angélica, Germán y Carlos y respectivas Familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.





Invitación a Misa

RICCI, HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/16|. Partiste a los brazos del Padre, pero siempre serás nuestra estrella. Fuiste ejemplo de padre, fuiste esposo en el amor en comunión del hogar. Fuiste extensión de vida y valores en tus nietos, bisnietos, tataranieto. Por siempre vivirás en nuestros corazones. Tu esposa, hijos, nietos, bisnietos, tataranieto, al año de su fallecimiento invitan a participar de la misa el día domingo 23 de abril en la iglesia Catedral Basílica de Añatuya a las 10.30 hs.