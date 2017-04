Desde Transporte afirman que “hablar de aerolíneas low-cost es aventurado”

Hoy 22:59 -

El subsecretario de Planificación de Transporte Interurbano e Internacional de Pasajeros de la Nación, Eduardo Parodi, sostuvo que, en la Argentina, “hablar de aerolíneas low-cost es aventurado” y aseguró que se trata de un tema “más periodístico que real”. Lo hizo en la segunda jornada del VII Congreso Internacional de Ciencias Económicas, que la Universidad de Belgrano organizó el 19 y 20 de abril.

El funcionario justificó esas opiniones en que, para una operación low-cost, las nuevas aerolíneas deberían contar con ciertas condiciones que aún no están dadas en el mercado aerocomercial argentino. “Tendrían que tener aeropuertos alternativos y la relación con los gremios debería ser distinta. Además, no hay tanta demanda para cubrir todos los horarios”, indicó.

En adición, el subsecretario de Transporte Interurbano e Internacional de la Nación precisó que “la única aerolínea que incluye en su plan de negocio la operación con aviones chicos (típicos en los servicios low-cost) es Avian”. Respecto de los aspectos que imposibilitan este tipo de operaciones en el corto plazo, dio como ejemplo que “Flybondi quiere volar con aviones Boeing 737-800 desde el Aeropuerto de El Palomar, que no está operativo”.

“Los corredores bioceánicos son un absurdo total”

La segunda jornada del VII Congreso Internacional de Ciencias Económicas, que la Universidad de Belgrano organizó el 19 y 20 de abril, también contó con las palabras de la subsecretaria de Planificación de Transporte de Cargas y Logística de la Nación, Carmen Polo, quien opinó que “los corredores bioceánicos son un nuevo mito del transporte”. A su juicio, representan “una ilusión de que infraestructuras transversales permitan cierta conectividad bioceánica, tomada de ejemplos como el de los Estados Unidos, pero que en nuestro país y en América latina no existen”.

De acuerdo con la funcionaria, la idea de exportar nuestros productos a China por el océano Pacífico no se basa en datos reales. “Hasta la altura de Shanghái, es más cerca en millas náuticas embarcarlos en Buenos Aires que en Valparaíso y ni hablar si se suma el costo terrestre de transportarlos por la Pampa y atravesar la Cordillera de los Andes. Es un absurdo total”, subrayó.

No obstante, la subsecretaria de Transporte de Cargas y Logística de la Nación admitió que lo dicho “no significa que desde zonas como la de Mendoza no convenga exportar por el Pacífico vinos o conservas a la Costa Oeste de América del Sur o incluso a Europa, atravesando el Canal de Panamá. Pero eso no tiene nada que ver con un corredor bioceánico”.