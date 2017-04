Denunciaron a Aldo Rico por no arrepentirse del levantamiento carapintada

23/04/2017 -

"¿Se arrepiente?", le preguntó un periodista al ex líder carapintada Aldo Rico para referirse al levantamiento militar que protagonizó en la Semana Santa de 1987.

Entre risas, respondió: "¿Usted es cura o es periodista? No, no me arrepiento y si lo haría, no sería públicamente", sostuvo el también ex intendente de San Miguel.

A partir de esta entrevista, brindada la semana pasada, fue que un grupo de casi 20 legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR), liderado por la diputada Carla Carrizo, decidió denunciar penalmente al ex militar por "apología del delito", según Infobae. Rico se expresó así al ser entrevistado a propósito del 30 aniversario del alzamiento. "El problema y la gravedad de sus declaraciones es que hace suponer que si Rico estima que el contexto político hoy lo habilita ¿lo volvería hacer?", se preguntó Carrizo y agregó: "Esto es lo que queremos saber con esta denuncia que presentamos". Según un comunicado de la UCR, la denuncia fue radicada en el Juzgado Federal 1 por presunta comisión del delito previsto en el artículo 213 del Código Penal de la Nación que indica "penas que van de un mes a un año de prisión al que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito" contra el Orden Público.

"Que a 30 años del aquel alzamiento militar contra el orden constitucional, Aldo Rico debería haber ya aprendido que en democracia no se peticiona con las armas sino con los votos y la palabra", agregó la denunciante.

"Esto es lo que queremos saber con esta denuncia que presentamos, porque la democracia no es una interpretación subjetiva ni para Hebe de Bonafini, ni para D’Elía cuando toma comisarias siendo un diputado de la provincia de Buenos Aires, ni para Rico, un héroe de Malvinas, es un conjunto de reglas que todos, sin excepción, tenemos que comenzar a aprender que hay que cumplirlas en Argentina", concluyó Carrizo.

Por el levantamiento de 1987, Rico fue acusado primero por el delito de rebelión contra el orden constitucional, aunque la Corte Suprema de Justicia falló en contra de esa posición y estableció que se trató de un motín, una falta disciplinaria bajo jurisdicción de la Justicia Militar de entonces.

Rico fue juzgado y posteriormente fue indultado en 1989 por el entonces presidente Carlos Menem.