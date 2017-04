Para Sergio Massa "el consumo cae porque la gente se está empobreciendo"

23/04/2017 -

El diputado nacional Sergio Massa, afirmó que "el consumo cae porque la gente se está empobreciendo". Lo hizo durante su visita a Chivilcoy, donde participó en la entrega de materiales deportivos para 34 instituciones locales y se otorgaron 2600 becas escolares para alumnos de los niveles Primario, Secundario y Terciario de todo el partido.

Sergio Massa encabezó el acto junto al intendente local Guillermo Britos.

Tras el multitudinario acto, que congregó a más de 7 mil personas en el Club Social, Cultural y Deportivo Gimnasia y Esgrima, el líder del Frente Renovador alertó sobre la grave situación que atraviesa el país: "Hoy se confirmó que se cumple el mes número 15 con caída del consumo en la Argentina. Y la caída del consumo se produce porque la gente se está empobreciendo", indicó.

Y subrayó: "El problema central de la Argentina es que no tiene un rumbo económico claro. El gobierno no tiene ni plan económico ni ministro de Economía, mientras los precios, los impuestos y las tarifas siguen aumentando y el consumo sigue cayendo". En ese sentido, agregó: "La Argentina tiene un problema estructural y coyuntural de empleo, la economía está parada, en recesión no hay consumo y sin consumo no hay producción. El 80% de nuestra economía funciona con mercado interno y el 72% de nuestro empleo es Pyme".

Massa remarcó la necesidad de "encontrar un equilibrio entre la inversión y el consumo para alcanzar la meta de crecimiento y mejoramiento social". Sobre este punto, explicó que "los modelos que sólo priorizan el consumo terminan creando inflación, y los que sólo priorizan la inversión se terminan frustrando por la falta de demanda". Por ese motivo, destacó la necesidad de generar una dinámica en la cual "el consumo y la inversión sean los impulsores del crecimiento".

En referencia a la entrega de materiales deportivos, Massa señaló que "a partir de la gestión del municipio, estos chicos hoy tienen la oportunidad de tener sus pelotas, sus redes y sus conos para entrenar".

"El Estado tiene que estar presente y no puede hacerse el distraído. La educación y el deporte tienen que ser el instrumento de inclusión de los chicos", afirmó.