Fotos "Hablan todo el tiempo de diálogo, pero lo hacen ficticio en los hechos"

23/04/2017 -

La jefa del bloque del Frente Renovador en Diputados, Graciela Camaño, sostuvo que "la gente padece los mismos problemas que tenía cuando gobernaba Cristina, y en algunos casos agravados".

En este contexto, planteó que desde el Gobierno de Macri "asumieron y aplicaron un ajuste que creó 1,5 millón de nuevos pobres, empezaron diciendo que a los 6 meses la inflación iba a estar controlada y ahora se consuelan con haberla bajado del 40% al 25%, que es un registro muy alto. Hay un divorcio muy grande entre el discurso oficial y la realidad que le pasa a la gente, a lo que está viviendo la mayoría de los argentinos", dijo, en una entrevista con el diario Clarín.

-¿Cómo pasó el massismo de aliado estratégico a fuerza no confiable?

- A mí me parece que Durán Barba marca la estrategia del discurso y el Presidente hace exactamente lo que le dice y pide su asesor.

-¿En qué se manifiesta lo que usted llama la estrategia de Durán Barba?

-En que hablan todo el tiempo de diálogo, pero lo vuelven ficticio en los hechos, cuando salen a criticar, mejor dicho a descalificar, a los dirigentes, a todo el mundo. Y si tenés una idea distinta pasás a ser un "destituyente".

-¿Hay un relato macrista entonces?

-Hay un relato macrista, repetido sistemáticamente y que no se diferencia en nada con el relato kirchnerista. Es "a mí me eligieron para gobernar", ponele comillas, pero yo voy a decir lo que pasa desde afuera, yo no tengo responsabilidad de gobierno.