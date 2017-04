El miedo al ridículo de reconocer la realidad ovni

23/04/2017 -

Al saber que días atrás daba una conferencia en la Unse el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá con el cual actualmente comparto sus ideas políticas concurrí a la misma no sólo para escuchar su exposición sino para tratar de entrevistarlo pues me habían adelantado que también creía en los extraterrestres y los ovnis.

Terminado el acto a duras penas pude acercarme a él, por la cantidad de gente que había concurrido, y dándole una tarjeta le anticipé que yo tenía un anteproyecto de ley sobre "la mutilación de animales" y como respuesta me dijo que se comunicaría conmigo.

¡Qué desilusión! Cuando, luego, mirando en internet una entrevista que le hicieron anteriormente, confesó que para nada creía en esas cosas y que la fama de creyente y aún más que él mismo le había agregado imaginariamente un contacto con un tal Xillium, lo llevaba a suponer que esa fama le hicieron para desacreditarlo por sus pretenciones de ser presidente de la República, como si esa creencia fuera un desatino.

¡Qué constante equivocación repiten personalidades importantes en la Argentina!, sobre todo los políticos obsesionados por nuestra realidad (no sin razón) y no ven otros temas que también importan al paradisíaco planeta Tierra: el tema ovni es reconocido, sobre todo, en los países más importantes, por innumerables naciones, presidentes y muchas personalidades científicas de todo el mundo, por todas las pruebas documentadas que cada día se amplían sin parar, y prácticamente me daría la impresión que esa cuestión, que algunos lo consideran tabú sólo se da en nuestro país.

Y hablando de los contactados luego de los descubrimientos (probados) de la teletransportación de fotones así como también de la realidad en la física cuántica del entrelazamiento de partículas a distancias abismales que superan la velocidad de la luz; ¿cómo hacen los terráqueos, que según afirman, tienen diálogos con civilizaciones muy distanciadas de nosotros, o de otra dimensión? Si es cierto lo que dicen habría que pensar que los dos fenómenos antes mencionados de alguna manera no sólo se producen en el microcosmos sino también en nuestra dimensión newtoniana, pero eso tendrán que descifrarlos los científicos que están en el tema, yo sólo planteo la posibilidad.