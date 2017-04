Fotos Cerutti y Chavarría mandan por ahora

23/04/2017 -

El binomio Cerutti/Chavarría aceleró a fondo para quedarse con la primera etapa del Rally Santiagueño en Beltrán.

A bordo de un VW Gol de la Clase A6 realizaron un tiempo en las dos pasadas de 8’47’9/10, Segundo fue Coronel/Castro; y a 5" el binomio Janovich/Janovich. Con la presencia de treinta y seis binomios se largó la primera fecha del Rally Provincial.

El inicio de la prueba fue a las 14, con la rampa tradicional donde participaron el intendente José Bravo y las autoridades de la Federación. La etapa constó de tres pasadas a un prime muy veloz de 6,950 km.

Cabe recordar que la cita cuenta con el auspicio del Gobierno de la Provincia y de la Municipalidad de Beltrán. El amanecer de la carrera mostró un duelo muy particular entre Janovich / Janovich y Coronel / Castro. Los capitalinos y defensores del título en la clase A6 se quedaron con la primera pasada al registrar un tiempo de 4’29’8 /10 con un VW Gol. Por su parte, en la clase N1 se adjudicaron el prime los hermanos Gubaira con Gol; en la N2 ganaron la pasada Fernando y Matías Carmona con un Clío; en la A7 arribó primero el binomio García/Gallo con un R18, y en la clase A5 la victoria fue para el binomio Acosta/Iñíguez. Cabe destacar que el binomio Méndez/Quiroz volcó promediando el prime, pero pudo terminar la pasada, mientras que García Gorostiaga Linari, Estelles Acuña y Briz Coronel no terminaron la pasada por desperfectos mecánicos. El segundo especial no fue parejo. Cerutti/Chavarría voló con el Gol A6 al registrar 4’16’ para quedarse con la etapa y mandar en la general de esta primera fecha. Segundo llegó Coronel/Castro.

En la Clase N1 ganó Gubaira; en la N2 apareció Sánchez/Catálfamo, pero en la etapa manda Carmona/Carmona con el Clio. En la A7 volvió a ganar García/Gallo con el R 18 y en la A5 Acosta/Iñíguez con el Fiat 147. Hoy será la segunda etapa.