Fotos Se juega el Gran Prix de Mayores femenino

23/04/2017 -

Hoy, con motivo del aniversario de la ciudad de Clodomira y bajo la organización de los clubes Montero Vóley y Atlético Clodomira y la fiscalización de la Asociación Bandeña de Voleibol, se desarrollará un Gran Prix para la categoría Mayores femenino.

A este evento se sumarán equipos de la ciudad de La Banda, Beltrán, Loreto, a los que se sumarán los anfitriones.

Los encuentros arrancarán en cancha de Atlético Clodomira a partir de las 11: Olímpico vs. Sportivo Loreto; 14, Olímpico vs. Recreativo B; 17, Olímpico vs. Atlético Clodomira.