Quiere revertir la ventaja de localía

23/04/2017 -

Esta noche se jugará el segundo partido de la serie entre Hindú de Resistencia e Independiente BBC, que comenzó con victoria del conjunto chaqueño la noche del viernes.

El equipo de Javier Montenegro intentará igualar la serie para revertir la ventaja de localía y definir en el estadio Ciudad.

Sin embargo, la labor no será sencilla, porque Hindú es uno de los equipos más fuertes de la competencia y tiene un plantel más largo que el de Independiente. En el primer juego, Hindú se impuso por 83 a 70, con destacadas actuaciones de Kenneth Jones (23) y Sergio Mora (14). Independiente jugó todo el partido en desventaja y cuando intentó reaccionar en el último cuarto, ya era demasiado tarde.

El conjunto santiagueño deberá jugar esta noche con un mayor compromiso por el aspecto defensivo, en virtud de que es un partido clave y el rival tiene gran variedad de recursos ofensivos en el plantel.

Otros partidos

Esta noche también jugarán: desde las 20, Estudiantes de Olavarría vs. Petrolero; 21, Comunicaciones de Mercedes (1) vs. Villa San Martín (0); 21.30, Unión de Santa Fe (1) vs. Tiro Federal de Morteros (0), Deportivo Viedma (1) vs. Gimnasia de La Plata (0), Huracán de Trelew (0) vs. Atenas de Carmen de Patagones (1), Parque Sur de Concepción del Uruguay (1) vs. Platense (0); 22, Villa Ángela (0) vs. San Isidro (1).