Fotos Mitre puede sellar hoy la clasificación

23/04/2017 -

Mitre tiene la oportunidad única de asegurarse un lugar en la Tercera Fase del Torneo Federal A, a falta de una fecha para la finalización del Nonagonal, si consigue ganarle hoy a Altos Hornos Zapla de Jujuy.

El Aurinegro se vio beneficiado por el empate registrado ayer en Formosa entre Sportivo Patria y Unión Villa Krause de Jujuy.

Cabe mencionar que de ganar, Mitre alcanzará las 16 unidades y con ello, ni Sarmiento de Resistencia ni Unión de San Juan podrán alcanzarlo.

El duelo correspondiente a la octava fecha se iniciará a las 17, con el arbitraje del correntino Jorge Sosa.

Mitre llega a este duelo entonado por la histórica clasificación a las llaves de 32ºavos de la Copa Argentina donde enfrentará a Racing Club, ya que venció por 3-1 a Unión Aconquija el pasado miércoles, resultados que dejó atrás el mal trago por el empate (1-1) ante Sportivo Patria en el 8 de Abril, la semana pasada. El Merengue, por su parte, cayó en su última presentación en manos de los estancieros, resultado que lo dejó en la última posición en la tabla de posiciones. Dudas Para diagramar este importante cotejo, el entrenador aurinegro Arnaldo Sialle admitió que aguardará hasta último momento para confirmar al equipo que saldrá a la cancha, teniendo en cuenta que dos de sus pilares arrastran dolencias musculares.

Uno de ellos es el defensor central y capitán del equipo Matías Moisés, que en la semana se resintió de una vieja lesión, lo que le impidió trabajar con normalidad. En caso de no recuperarse a tiempo, Juan Manuel Lobato será quien ingrese en su lugar. Otro que está en duda es el mediocampista central Juan Alessandroni. El ex Unión de Mar del Plata acusa una dolencia en la pierna derecha por lo que en la semana trabajó diferenciado para no exigir su físico. Augusto Ávila será quien reemplace al "Piti" en caso de no evolucionar de forma favorable.

En el local, el DT Horacio Zingariello utilizó dos variantes, una obligada por la suspensión del defensor Villanueva que fue ocupada por Lillo en el mediocampo y la otra en el ataque donde ingresó Coria por el volante Fonseca. Lo destacable es que Coria, Lillo, Almasana, Lozano y Saavedra se entrenaron a la par del resto y vuelven a estar disponibles. Ramiro Pereyra El que habló en la antesala del partido fue el volante de creación Ramiro Pereyra, quien reconoció que están ante una buena oportunidad de sellar la clasificación.

"Sabemos que tenemos una posibilidad importante. Vamos a salir a ganar como lo hacemos todos los partidos", admitió "Rama", ante Radio Panorama.

"El plantel es consciente de lo que nos estamos jugando y en mi opinión personal todos están a la altura de las circunstancias", cerró el jugador en relación a las posibles variantes que pueda sufrir el equipo.