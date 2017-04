Deportivo FECHA 21

Boca quiere volver al triunfo y River, seguir por esa senda

El equipo de Guillermo, que viene de igualar como local con Patronato, se presentará desde las 16.15. A las 18.15 lo hará el de Gallardo, que va por su sexta victoria consecutiva. Además: Arsenal vs. Independiente, Estudiantes vs. Huracán, San Martín vs. Belgrano y Talleres vs. Godoy Cruz.

Por El Liberal

Fotos OPORTUNIDAD. Fernando Zuqui (der.) tendrá la chance de ser titular esta tarde en Boca, que a las 16.15 visitará al necesitado Atlético Rafaela. - El líder Boca Juniors visitará hoy, a partir de las 16.15, al comprometido Atlético de Rafaela en búsqueda de reencontrarse con la victoria después del agridulce empate 1-1 con Patronato, en La Bombonera. El otro encuentro atractivo de la jornada de hoy de la vigésimo primera fecha lo protagonizarán el entonado River Plate, que suma cinco victorias consecutivas en el campeonato, y el golpeado Sarmiento de Junín, que lleva cuatro sin ganar, en el Monumental y desde las 18.15. Además, Independiente visitará a Arsenal (20.15), Estudiantes de La Plata recibirá a Huracán (15.15), San Martín chocará en San Juan con Belgrano (17) y Talleres se las verá con Godoy Cruz (19.30), en Córdoba. Boca irá por un triunfo que le de tranquilidad en una fase clave del torneo para seguir con una buena ventaja y presentará una variante, con respecto a los que actuaron frente a Patronato: Fernando Zuqui por Nazareno Solís. En tanto, Rafaela, último en los Promedios, necesita ganar para mantener alguna esperanza por la permanencia. La ‘Crema’ tendrá dos cambios: Mauro Albertengo por Leandro Díaz y Gabriel Gudiño por Diego Montiel. River tiene un gran presente, tanto en el torneo como en la Copa Libertadores, y recibirá a Sarmiento para sumar su sexto éxito consecutivo en el certamen. La formación del ‘Millonario’ irá con un cambio, que será la vuelta de Leonardo Ponzio por Domingo. Independiente sumó entre semana una buena victoria contra Talleres, en Córdoba, en el duelo adeudado de la decimoquinta fecha. Hoy, el ‘Rojo’ visitará a Arsenal, con la premisa de volver a ganar para tomar confianza. Regresará en el equipo el juvenil Alan Franco, por Juan Sánchez Miño, para que Nicolás Tagliafico regrese a su posición natural de lateral izquierdo. Estudiantes no puede pensar en otra cosa que llevarse el triunfo contra Huracán para seguir con chances en la pelea. Nelson Vivas, teniendo en cuenta los que vencieron 1-0 entre semana a Atlético Nacional, por la Libertadores, ubicará a Santiago Ascacíbar por Juan Sebastián Verón y Juan Foyth por Leandro Desábato. Además, Sebastián Dubarbier jugaría por Lucas Diarte y Augusto Solari por el colombiano Juan Otero. El ‘Globo’, que de reojo ve los puestos de descenso, tendrá que rearma la defensa porque están suspendidos Nicolás Romat y Martín Nervo. Por ellos, ingresarán Carlos Araujo y le uruguayo Mario Risso, respectivamente. También podría ser titular Alejandro Romero Gamarra por Tomás Molina, dejando como única punta a Norberto Briasco. Después de una convulsionada semana por la muerte del hincha Emanuel Balbo durante el clásico con Talleres, Belgrano irá a San Juan para enfrentar a San Martín. El ‘Pirata’ tendrá tres cambios: Claudio Aquino por Federico Lértora (suspendido), Gastón Alvarez Suárez por Jorge Velázquez (lesionado) y Cristian Romero por Cristian Lema (lesionado). El local, por su parte, jugará con los mismos once que vienen de empatar sin goles con Lanús, en La Fortaleza. En el Mario Kempes, Talleres buscará la recuperación, tras perder 2-0 el último miércoles con Independiente, y presentaría a los mismos, mientras que Godoy Cruz, que está dulce por su buen andar en la Libertadores, comenzará el partido con la misma oncena que venció 2-0 el jueves a Sport Boys, de Bolivia.