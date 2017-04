Fin a proceso contra policía que vació el cargador de su pistola en el piso

Fotos PUJA Kippes señaló que su cliente no cometió delito alguno

El juez de Control y Garantías, Fernando Paradelo, dictó el sobreseimiento de un funcionario policial porteño, detenido en febrero tras disparar 17 veces con su arma reglamentaria.

Se trata de Norberto Sebastián Gómez, casado con una santiagueña y a cuya familia visitaron en los primeros meses del año.

Según recordó su abogada Nuria Kippes, "un fin de semana pasaron a compartir un asado en casa de un cuñado. Comieron y bebieron. Quizá en ese estado de excesiva euforia, mi cliente extrajo su arma e hizo 17 disparos hacia el piso", afirmó.

"Eso fue un hecho carente de gravedad, ya que no atacó a ninguna persona. Fue en los fondos de una casa. Al escuchar los disparos, un vecino formalizó la denuncia", destacó Kippes. Gómez estuvo detenido 15 días, imputado por "abuso de arma agravado por su condición de funcionario policial". Y la semana pasada, la Fiscalía pidió avanzar en el proceso, mediante testimonios de varios vecinos.

Ahora, en audiencia, Kippes requirió el sobreseimiento total y definitivo, "por atipicidad de delitos. Es decir, el hecho no reúne los requisitos exigidos por el Código Penal para considerarlo delito. No existió abuso de armas, ya que el sujeto pasivo debe ser un ser vivo; no el suelo. Tampoco rige el agravante de funcionario, por cuanto mi defendido no se encontraba en funciones. Sí, de vacaciones y fuera de su provincia", explicó. Esto fue aceptado por el magistrado Paradelo, quien posteriormente clausuró el proceso.