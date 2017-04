Cómo prefieren tomar el mate los santiagueños: ¿con o sin poleo?

Fotos DISTINTO. El mate con poleo santiagueño gana cada vez más adeptos a la hora de tomar esta infusión.

23/04/2017 -

En Santiago del Estero tomar el mate con poleo es una tradición de años. Esta planta característica de la provincia le da a la infusión un sabor diferente.

Muchos santiagueños eligen poner unas cuantas hojas en el mate no sólo por el sabor particular, sino también porque dicen que tiene propiedades beneficiosas para salud. Entre ellas se destacan las propiedades antiespasmódicas que ayudan a calmar el estómago y la estimulación del hígado para aumentar la secreción de bilis. Aunque, al mismo tiempo, posee componentes que pueden dañar al hígado, por lo que se recomienda un consumo prudente.

A pesar de esto, algunas personas prefieren reemplazar el poleo por otras hierbas, como el cedrón o peperina.

Lo cierto es que no hay un fórmula exacta para lograr el mejor mate, sólo es cuestión de gustos.

¿Cómo les gusta a los santiagueños?

-Gabriel: Lo prefiero amargo y tibio.

-Nataly: Me gusta el mate con poleo santiagueño y un pedacito de cáscara de naranja como lo prepara mi abuela, levemente endulzado y tibio.

-Laura: Al mate lo prefiero dulce y con agua muy caliente.

-Alejandra: Me gusta tomar el mate amargo, no me molesta que le pongan hierbas, como cedrón o poleo; también le pongo café o cáscaras de naranja.

-Leisa: Dulce con edulcorante, que tenga hierbas como poleo y cedrón. La yerba que sea compuesta y el agua caliente pero que no llegue a hervir.

-Enrico: El agua tiene que estar a 60º o un punto antes del hervor (100º), ya yerba con media cucharita de café, unas hojitas de poleo y 1/4 de azúcar de una cuchara de té.

- Nadia: El mate me gusta con agua caliente, amargo o bien endulzado con edulcorante.

-Omar: Me gusta un poco dulce y con hierbas, el agua tiene que ser tibia.

-Patricia: Cuando estoy sola me gusta tomar uno dulce y otro amargo. Y cuanto estoy con visitas lo preparo dulce y con poleo.

- Néstor: Elijo ponerle café, para que se sienta más intenso. No sé si está dentro de lo que se considera el buen mate, pero me gusta tomarlo así.

- Milagros: Prefiero tomarlo con saquitos de té, como cedrón, tilo y manzanilla. Vi que mi abuela le ponía esto para que sea más digestivo y desde entonces copié su modo de prepararlo. Además tiene un sabor riquísimo con los tés que podemos variar.

- Marcela: El mate me gusta dulce, con hierbas serranas. Cuanto más hierbas mejor. El agua tiene que ser caliente, pero no se debe quemar la yerba con el agua hervida y hay que servirlo espumoso. Siempre se debe compartir con amigos.

- Guido: Para mi tiene que tener poleo, estar espumoso y no muy caliente.