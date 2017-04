"Es una situación muy seria y hay que ver realmente qué hay detrás del juego"

23/04/2017 -

Decenas de jóvenes en el mundo están haciendo el reto de la "Ballena azul", cumpliendo con la escalofriante lista de pruebas. La Lic. Ana Roxana Gálvez analizó la situación y encendió la luz de alerta para toda la comunidad.

"Todo se realiza en función de trueque. El ser humano aunque pareciera desinteresado aún en las acciones más caritativas, en el fondo de la conducta humana lo ven como una función de intercambio, de espera. Entonces, hasta en lo más increíblemente humano y desinteresado, está esa función: el trueque. Pero, en la situación de la "Ballena azul" hay cincuenta pasos, y el último es el suicidio de los adolescentes, mientras que en el medio hay pasos muy lesionantes. Entonces, nos preguntamos ¿cuál es el trueque?, ¿cuál es la función del juego para que sea tan sanguinario? Si nos dirían que se ganan la eternidad o que si pasan determinados pasos, no llegan al último que es la muerte, hay premios, sería distinto. Pero no. Es una situación muy seria y hay que ver realmente qué hay detrás de "Ballena azul". No hay logros especiales, porque si llegan al último paso, los logros serían post mortem porque el paso 50 es el deceso de quien juega", reflexionó Gálvez.

Y agregó: "Sin duda, las personas que caen en este juego o acciones sarcásticas, son los jóvenes. Sin duda alguna, detrás de este juego hay una alteración total de los valores y no se alteran los valores porque sí. Hay un proceso, y mientras el proceso se da para alterar los valores, es indudable que las conductas cambian y pueden ser observables. ¡Atención padres!".