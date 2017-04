Piden la presencia real de las personas que viven con el joven

Fotos CONSEJO. "No hay que seguir consignas de quienes ni siquiera conocemos", pidió la Lic. Gálvez.

23/04/2017 -

En la red se ha viralizado el juego, pero son los padres los principales actores que podrían frenar la práctica de los adolescentes. Por ello, la Lic. Ana Gálvez remarca la importancia del acompañamiento y la presencia real de las personas que rodean a los adolescentes.

"Es importante nuevamente pedir por el acompañamiento, el diálogo y la presencia real de las personas que rodean a los adolescentes. La propuesta es estar siempre cerca de ellos. Y para los jóvenes, manejarse con compañía en todo orden de la vida, en grupo, o con el acompañamiento de alguien al menos en zonas o espacios considerados turbios", recomendó la psicopedagoga.

Asimismo la Lic. Gálvez destacó que "las redes sociales han proporcionado un gran beneficio en el tema comunicacional. Pero este beneficio se hace realidad cuando las redes son controladas por quienes la propiciamos. O sea, no abiertas a quien quiera ingresar, no dar datos que son absolutamente privados de nosotros, compartir con determinadas personas, y sobre todo no seguir consignas de quienes ni siquiera conocemos. Creo que nos evitaríamos muchísimas acciones violentas, que atentan con la vida de nosotros mismos".