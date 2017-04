Candelaria Tinelli y Franco Masini son ¿sólo amigos?

23/04/2017 -

Dicen que en estos tiempos 2.0, si te pone "Me gusta" puede haber algo. Si son varios, ya es todo un indicio. Y si encima te comenta cada una de la fotos con un elogio, ya no hay dudas. Eso sucede con Candelaria Tinelli y Franco Masini. Cada imagen que el actor de "Amar después de amar" sube a Instagram, tiene una respuesta positiva de la diseñadora. Tanta insistencia de Cande provocó la reacción de las fans de Franco. Estallaron de rabia. "¿Te gusta o qué? Le comentás todo", le escribió una seguidora del ex novio de Ángela Torres.