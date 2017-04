Sol Pérez a Úrsula Vargues: "Es retrógrada"

23/04/2017 -

Se suma un nuevo capítulo a la pelea entre Úrsula Vargues y María Sol Pérez. Lo que inició con un comentario desafortunado de la panelista en un programa televisivo terminó volviéndose un escándalo cuando esta decidió continuar en Twitter subiéndole aún más el tono a sus adjetivos. ‘Te estás regalando’ y ‘Si fuera tu madre no permitiría q seas tan regalada. Ojalá el pibe del fútbol portugués (Cristiano Ronaldo) te ponga otro me gusta. Y no me rompas más los ovarios a mí. Éxitos en lo tuyo’, fueron algunos de los tuits.

Ante esto, la presentadora del clima le respondió. ‘Como está la sociedad hoy con el tema de las mujeres, ¿cómo te puede decir gato o pu... por cómo te vestís? La actitud de ella es como que yo me meta con mi prima de 12’, disparó. Y agregó: ‘Me parece que no son correctas las cosas que dice, por ejemplo, cuando me trata de ‘regalada’. Cada uno piensa como quiere, pero ella parece muy retrógrada. ‘.