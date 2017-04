"Tiempo de amar", otra de las "turcas" que Telefé apuesta fuerte

23/04/2017 -

Muy pronto Telefé presentará la telenovela turca "Tiempo de amar", una historia de amor de dos jóvenes que vienen de mundos completamente diferentes.

Kemal (Burak ™zçivit) es hijo de una familia de clase media de Estambul, que conoce a una mujer que cambiará su monótona vida. Nihan (Neslihan Atagül) es la chica del barrio glamoroso de la ciudad. El amor entre ellos es imposible por la diferencia de clase, pero se las arreglarán para estar juntos.

Eso hasta el día en que él debe mudarse a otra ciudad, desconociendo que ella se casará obligada con otro hombre.

Kemal, con el corazón roto, se aísla en su trabajo y pasan 5 años escondiéndose de su pasado. Pero un día, un accidente hace que su vida tome un rumbo inesperado.

Kemal, completamente cambiado, regresa a Estambul para encontrarse con Nihan, su marido y todo lo que lo hizo esconderse. Kemal no podrá escapar de su pasado. Su destino le obligara a enfrentarse a lo que dejo en el pasado. "Tiempo de amar" es una historia que muestra que todo lo que damos por sentado puede cambiar y que el amor puede dejar una herida muy grande y que si no se cura se puede convertir en amor eterno. "Tiempo de amar" reemplazará a la novela "El regreso de Lucas".

Este drama turco producido por Ay Yapim, fue condecorado con el "Premio Especial del Jurado" en los Seoul Drama Awards 2016. La serie logró de esta manera hacerse del premio dentro de la categoría series dramáticas, compartida con "Moisés y los 10 Mandamientos" (Record TV Network, Brasil); "La Esclava Blanca" (Caracol TV, Colombia); y "Esperanza Mía" (Dori Media, Israel). Además de "Orphan Flowers" (ATV), también de Turquía; y "A Scholar Dream of Woman" (China Huace Film & TV); "Lord of Shangai" (Television Broadcast, Hong Kong); y "The Roots of Throne" (SBS, Corea).