Fotos Una costumbre de todos los tiempos...

-

TERE Y FROILÁN GONZÁLEZ

“Me gusta el mate amargo, compro una buena yerba. Lo preparo: bato un poco, pongo yerba hasta la mitad, lo tapo y lo bato un poco. Le pongo hojas de estevia y con eso lo endulzo. A Froilán le gusta ponerle azúcar al primer mate, pero a los otros ya no. Por eso, cada uno tiene su mate”.Ç





ROBERTO CANTOS

“Lo prefiero amargo, sin yuyos... a lo sumo y eventualmente con un poco de cedrón. Al primer mate lo cebo con agua no tan caliente para mojar la yerba y que no se queme. Así se mantiene más tiempo sin lavarse”.





CARLOS “PETECO” CARABAJAL

“El mate a mí me gusta al estilo bandeño: dulce, caliente y con poleo. Pero con la yerba y azúcar para mí ya está perfecto.

El hecho de estar en Buenos Aires ha hecho que me acostumbre a tomar mate amargo, pero no me gusta mucho”.