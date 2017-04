Se realizó la ordenación sacerdotal de Diego Díaz en La Salette

Fotos El tío Carlos de Diego Díaz, el amigo Guillermo y el tío José amanecieron acomodando y cuidando todo. Coro Familia paterna de Diego Diaz Familia de Diego. Adelante la mamá Rosa Ibañez Diego con la madre Servidores de La Salette Lectura de la palabra por el padre Alfredo Velarde MS de Las Termas, párroco de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Previous Next

La congregación saletense y la comunidad de la parroquia de La Salette en la ciudad vivió con profunda emoción la ordenación sacerdotal del bandeño, Diego Armando Díaz, y el municipio acompaña y participa de esta fiesta religiosa.

La misma comenzó a las 10.30 en este templo bandeño, en una ceremonia que presidió monseñor Vicente Bokalic.

La ceremonia fue concelebrada por sacerdotes de Brasil, EEUU, Bolivia e italia.

Bokalic al nuevo sacerdote Diego Díaz: “Todos somos llamados a la obra, no solo quienes están consagrados como sacerdotes, todos somos servidores de nuestros hermanos. Es muy importante que tengas toda la fortaleza para llevar a cabo tu obra como pastor en el servicio. Hay que escuchar a los hermanos todas las oportunidades posibles y dar consejo”. El obispo también agregó que “nunca se corte solo”(textualmente), nunca es bueno aislarse de los demás.





