CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de Abril de 2017
22.45 EL SULTÁN
Por El Liberal
Hoy 21:45 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 MI ÚLTIMO DESEO
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 EL REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTÁ POR LOZANO
18.45 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN
23.30 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
00.30 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.00 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
09.30 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO
13.30 INTRUSOS
16.15 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLE
CANAL 9
14.00 TRES VECES ANA
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA TI
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
17.30 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 NATIONAL GEOGRAPHIC
19.00 MARATÓN 2017
20.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 CUESTIÓN DE PESO
18.00 MEDCEZIR
18.45 TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA
CANAL14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FORUM
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 BÁSQUET POR EL 14: DEFENSORES VS. ALTE. BROWN (F)
16.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 LA COCINA DE TIC
18.00 VA DE NUEVO
18.30 CIRCUITO ARGENTINA
19.00 MÚSICA INTERIOR
20.00 PEREGRINO DE LA FE
20.30 TELÓN ABIERTO
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª. EDICIÓN
22.30 PUNTO LÍMITE
23.30 EN MERITO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 CINE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 CENTRAL CÓRDOBA
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.17 HIGH SCHOOL MUSICAL 3. LA GRADUACIÓN
09.30 CUESTIÓN DE HONOR
12.17 JUNTOS... PERO NO TANTO
14.09 LOS SUPLENTES
16.34 LA ÚLTIMA PELEA
19.28 EL INFILTRADO
21.40 LUCES ROJAS
TCM
06.00 LA PANTERA ROSA
06.30 ALF (TEMPORADA 4)
07.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
07.30 LA NIÑERA
08.00 AMNESTY. THE HUMAN RIGHTS CONCERTS - A CONSPIRACY OF HOPE TOUR
09.00 MÁS CORAZÓN QUE ODIO
11.20 LA PEQUEÑA PÍCARA
13.20 JERRY MAGUIRE
15.55 MI NOMBRE ES SAM
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 4)
20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
20.30 LA NIÑERA
21.00 LOS EXCÉNTRICOS TENENBAUMS
23.00 LA PANTERA ROSA
23.30 ST. ELMO’S FIRE
TNT
06.00 EN BUSCA DE SANTA
07.35 EL REY ARTURO
10.03 UNITED 93
12.18 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL MUNDO
15.27 TITANES DEL PACÍFICO
18.02 R.I.P.D.. POLICÍA DEL MÁS ALLÁ
19.49 THOR. UN MUNDO OSCURO
22.00 DESPEDIDA DE SOLTERA
23.37 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
00.32 LOCOS POR LOS VOTOS
SPACE
06.37 OPERACIÓN CACERÍA
08.27 TOMBSTONE
10.52 MAVERICK
13.18 SERPIENTES A BORDO
15.21 10.000 A.C.
17.19 IRON MAN 3
19.52 UN HOMBRE DIFERENTE
22.00 CRANK. ALTO VOLTAJE
23.59 HOGAR DULCE INFIERNO
CINECANAL
09.00 STAR FILES
09.10 ET, EL EXTRATERRESTRE
11.15 PEQUEÑAS GRANDES AMIGAS
12.55 HOTEL PARA PERROS
14.45 CJ7. JUGUETE DEL ESPACIO
16.25 LOS 4 FANTÁSTICOS Y SILVER SURFER
18.05 MISIÓN BABILONIA
19.45 TERMINATOR GÉNESIS
22.00 PUENTE DE ESPÍAS
SONY
08.30 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 LOBO ADOLESCENTE
14.00 RECUPERANDO EL CAMINO
15.00 THE VOICE
17.00 EL PLAN B
19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
21.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
A DONDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+VIERNES 5 DE MAYO, A LAS 19, PIÑÓN FIJO Y SUS HIJOS TRAERÁN “PAY ABUELO”, SU ESPECTÁCULO FAMILIAR.
+VIERNES 12 DE MAYO, A LAS 22, EL TEATRO NEGRO DE PRAGA.
+ DOMINGO 21 DE MAYO LLEGARÁ “YAYO SIN FILTRO, REGRESA LA BESTIA”.
+JUEVES 1º DE JUNIO, A LAS 22, MI FAMILIA ES ASÍ.
+SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21, LLEGARÁ SANTIAGO BAILA.
+SÁBADO 17 DE JUNIO, A LAS 21.30, MÚSICA Y DANZA CON EL REENCUENTRO.
+JUEVES 22 DE JUNIO, A LAS 22, “ABRACADABRA”, CON PETER ALFONSO E ILIANA CALABRÓ Y GRAN ELENCO.
+VIERNES 30 DE JUNIO, A LAS 22, CONCIERTO SINFÓNICO.
+DOMINGO 2 DE JULIO, A LAS 22, JUAN RODÓ Y RAÚL LAVIÉ PRESENTARÁN EL MUSICAL “JEKYLL Y MR HYDE”.
PLAZA AÑORANZAS
+SÁBADO 13 DE MAYO, A LAS 22, POR PRIMERA VEZ, SE PRESENTARÁ LA BANDA MUSICAL “LA BERISO”. LA BANDA LIDERADA POR ROLANDO “ROLO” SARTORIO HARÁ CONOCER LOS TEMAS DE SU DISCO “PECADO CAPITAL”.
CINES
SUNSTAR
RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D):
ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años)
24/04 -26/04-18:30 (Cast) 21:30 (Cast)
UN JEFE EN PAÑALES (3D):
COMEDIA (ATP)
24/04 -26/04 16:15 (Cast) 18:50 (Cast)
LA BELLA Y LA BESTIA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HASTA EL 26/04 21:00 (Cast)
LOS PITUFOS (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)
24/04 -26/04 17:10 (Cast) 19:00 (Cast)
LA MORGUE (2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
HASTA EL 26/04 -22:00hs (Subt)
UN JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
HASTA EL 26/04 17:50 (Cast) 20:00 (Cast)
NUNCA DIGAS SU NOMBRE 2D
SUSPENSO, TERROR (16 años)
HASTA EL 26/04 21:45 (Subt)
RÁPIDO Y FURIOSO (2D):
ACCIÓN, ANIMACIÓN (+13 años)
HASTA EL 26/04 16:45 (Cast) 19:40 (Cast) 22:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
LA BELLA Y LA BESTIA ATP CON RESERVAS Y LEYENDA (SE RECOMIENDA LA COMPAÑÍA DE UN ADULTO PARA PÚBLICO INFANTIL)
CASTELLANO 2D 21:50 (TODOS LOS DÍAS)
LOS PITUFOS 3 EN LA ALDEA PERDIDA ATP
CASTELLANO 2D 17:00 - (TODOS LOS DÍAS)
RÁPIDOS Y FURIOSOS 8
APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 19:00 - 22:00 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 17:20 - 20:20 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
UN JEFE EN PAÑALES
ESTRENO ATP
CASTELLANO 2D
17:40- 19:50 (TODOS LOS DÍAS)