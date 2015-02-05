CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de Abril de 2017

22.45 EL SULTÁN

Hoy 21:45 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 MI ÚLTIMO DESEO

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 EL REGRESO DE LUCAS

17.30 CORTÁ POR LOZANO

18.45 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN

23.30 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR

00.30 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.00 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIAl


AMÉRICA

09.30 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO

13.30 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLE


CANAL 9

14.00 TRES VECES ANA

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA TI

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

17.30 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE


TELEVISIÓN PÚBLICA

13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 NATIONAL GEOGRAPHIC

19.00 MARATÓN 2017

20.00 TODO TIENE UN PORQUÉ


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 CUESTIÓN DE PESO

18.00 MEDCEZIR

18.45 TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA


CANAL14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FORUM

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 BÁSQUET POR EL 14: DEFENSORES VS. ALTE. BROWN (F)

16.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 LA COCINA DE TIC

18.00 VA DE NUEVO

18.30 CIRCUITO ARGENTINA

19.00 MÚSICA INTERIOR

20.00 PEREGRINO DE LA FE

20.30 TELÓN ABIERTO

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª. EDICIÓN

22.30 PUNTO LÍMITE

23.30 EN MERITO


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 CINE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CENTRAL CÓRDOBA

21.00 NOTI EXPRESS


PELÍCULAS

CINEMAX

07.17 HIGH SCHOOL MUSICAL 3. LA GRADUACIÓN

09.30 CUESTIÓN DE HONOR

12.17 JUNTOS... PERO NO TANTO

14.09 LOS SUPLENTES

16.34 LA ÚLTIMA PELEA

19.28 EL INFILTRADO

21.40 LUCES ROJAS

TCM

06.00 LA PANTERA ROSA

06.30 ALF (TEMPORADA 4)

07.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

07.30 LA NIÑERA

08.00 AMNESTY. THE HUMAN RIGHTS CONCERTS - A CONSPIRACY OF HOPE TOUR

09.00 MÁS CORAZÓN QUE ODIO

11.20 LA PEQUEÑA PÍCARA

13.20 JERRY MAGUIRE

15.55 MI NOMBRE ES SAM

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 4)

20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

20.30 LA NIÑERA

21.00 LOS EXCÉNTRICOS TENENBAUMS

23.00 LA PANTERA ROSA

23.30 ST. ELMO’S FIRE

TNT

06.00 EN BUSCA DE SANTA

07.35 EL REY ARTURO

10.03 UNITED 93

12.18 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL MUNDO

15.27 TITANES DEL PACÍFICO

18.02 R.I.P.D.. POLICÍA DEL MÁS ALLÁ

19.49 THOR. UN MUNDO OSCURO

22.00 DESPEDIDA DE SOLTERA

23.37 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

00.32 LOCOS POR LOS VOTOS

SPACE

06.37 OPERACIÓN CACERÍA

08.27 TOMBSTONE

10.52 MAVERICK

13.18 SERPIENTES A BORDO

15.21 10.000 A.C.

17.19 IRON MAN 3

19.52 UN HOMBRE DIFERENTE

22.00 CRANK. ALTO VOLTAJE

23.59 HOGAR DULCE INFIERNO

CINECANAL

09.00 STAR FILES

09.10 ET, EL EXTRATERRESTRE

11.15 PEQUEÑAS GRANDES AMIGAS

12.55 HOTEL PARA PERROS

14.45 CJ7. JUGUETE DEL ESPACIO

16.25 LOS 4 FANTÁSTICOS Y SILVER SURFER

18.05 MISIÓN BABILONIA

19.45 TERMINATOR GÉNESIS

22.00 PUENTE DE ESPÍAS

SONY

08.30 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 LOBO ADOLESCENTE

14.00 RECUPERANDO EL CAMINO

15.00 THE VOICE

17.00 EL PLAN B

19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

21.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY


A DONDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+VIERNES 5 DE MAYO, A LAS 19, PIÑÓN FIJO Y SUS HIJOS TRAERÁN “PAY ABUELO”, SU ESPECTÁCULO FAMILIAR.

+VIERNES 12 DE MAYO, A LAS 22, EL TEATRO NEGRO DE PRAGA.

+ DOMINGO 21 DE MAYO LLEGARÁ “YAYO SIN FILTRO, REGRESA LA BESTIA”.

+JUEVES 1º DE JUNIO, A LAS 22, MI FAMILIA ES ASÍ.

+SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21, LLEGARÁ SANTIAGO BAILA.

+SÁBADO 17 DE JUNIO, A LAS 21.30, MÚSICA Y DANZA CON EL REENCUENTRO.

+JUEVES 22 DE JUNIO, A LAS 22, “ABRACADABRA”, CON PETER ALFONSO E ILIANA CALABRÓ Y GRAN ELENCO.

+VIERNES 30 DE JUNIO, A LAS 22, CONCIERTO SINFÓNICO.

+DOMINGO 2 DE JULIO, A LAS 22, JUAN RODÓ Y RAÚL LAVIÉ PRESENTARÁN EL MUSICAL “JEKYLL Y MR HYDE”.

PLAZA AÑORANZAS

+SÁBADO 13 DE MAYO, A LAS 22, POR PRIMERA VEZ, SE PRESENTARÁ LA BANDA MUSICAL “LA BERISO”. LA BANDA LIDERADA POR ROLANDO “ROLO” SARTORIO HARÁ CONOCER LOS TEMAS DE SU DISCO “PECADO CAPITAL”.


CINES

SUNSTAR

RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D):

ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años)

24/04 -26/04-18:30 (Cast) 21:30 (Cast)

UN JEFE EN PAÑALES (3D):

COMEDIA (ATP)

24/04 -26/04 16:15 (Cast) 18:50 (Cast)

LA BELLA Y LA BESTIA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HASTA EL 26/04 21:00 (Cast)

LOS PITUFOS (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)

24/04 -26/04 17:10 (Cast) 19:00 (Cast)

LA MORGUE (2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 26/04 -22:00hs (Subt)

UN JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

HASTA EL 26/04 17:50 (Cast) 20:00 (Cast)

NUNCA DIGAS SU NOMBRE 2D

SUSPENSO, TERROR (16 años)

HASTA EL 26/04 21:45 (Subt)

RÁPIDO Y FURIOSO (2D):

ACCIÓN, ANIMACIÓN (+13 años)

HASTA EL 26/04 16:45 (Cast) 19:40 (Cast) 22:30 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

LA BELLA Y LA BESTIA ATP CON RESERVAS Y LEYENDA (SE RECOMIENDA LA COMPAÑÍA DE UN ADULTO PARA PÚBLICO INFANTIL)

CASTELLANO 2D 21:50 (TODOS LOS DÍAS)

LOS PITUFOS 3 EN LA ALDEA PERDIDA ATP

CASTELLANO 2D 17:00 - (TODOS LOS DÍAS)

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:00 - 22:00 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 17:20 - 20:20 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

UN JEFE EN PAÑALES

ESTRENO ATP

CASTELLANO 2D

17:40- 19:50 (TODOS LOS DÍAS)

 
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