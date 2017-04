FÚNEBRES | 24 de Abril de 2017

Hoy 21:48 -

FALLECIMIENTOS

- Norma Sandoval

- Asención del Señor Gallo

- Margarita Rodríguez

- Eva Luz del Valle Fernández

- Juan Carlos Chazarreta

Sepelios Participaciones

ÁVILA, LUCAS EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Tu querida madrina Mirna Fernández; Eduardo Pulvet, Martín Pulvet y Lourdes Pulvet participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Ingeniero Luis Lucena y Mercedes Martinetti participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Chiqui y flia. en este triste momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

FERNÁNDEZ, EVA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Sus hijos Edgardo, Verónica, su yerno Juan, Manuel; sus nietos Florencia Mikaela, Juan Ignacio, Carolina y demás familiares part. su fallecimiento. Sus restos fueron inhum. en el cement. El Descanso. Serv. Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

FERNÁNDEZ, EVA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Sus sobrinos Jorge, María Eugenia, René y Juan Carlos participan con profundo dolor y que sus restos fueron sepultados en e día de ayer en el cementerio Parque El Descanso. Se ruega una oración en su memoria.

FERNÁNDEZ, EVA ÑZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Edgar Hernández, su esposa Ana Corina Gorosito, sus hijos Constanza, Macarena y Candelaria, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su hermana política Verónica, ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, EVA ÑZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Jorge Cura, Graciela Cerviño, y sus hijos con sus respectivas flias., participan con dolor la inesperada desaparición de la abuela de su Nuera Florencia Chamut . Sus restos fueron sepultados en el cementerio El Descanso. Ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, EVA ÑZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Vecinos del Barrio Jardín de su hija Verónica; Norma, Sole, Silvia, Cristina, Mary, Valeria, Daniela, Claudia, Mirta, Biky, Dora, Charito, Patricia, Pinky y Alejandra participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

FERNÁNDEZ, EVA ÑZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Sus consuegros Arrulfo Horacio Hernández y María Isolina Giménez de Hernández y sus hijos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

FERNÁNDEZ, EVA ÑZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. La Cuñada de su hija Verónica; Nany Hernández, su esposo Edmundo Alberto Costantini e hijos, participan su fallecimiento. Que Jesús les de la resignación a sus hijos y nietos.

FERNÁNDEZ, EVA ÑZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Su cuñado Armando y su esposa Argelia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a toda su flia.

FERNÁNDEZ, EVA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Jorge Chamut y flia. participan con profundo dolor y que sus restos fueron sepultados en e día de ayer. En el cementerio Parque El Descanso. Se ruega una oración en su memoria.

FERNÁNDEZ, EVA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Jorge R. Chamut y familia participan con profundo dolor y que sus restos fueron sepultados en e día de ayer en el cementerio Parque El Descanso. Se ruega una oración en su memoria.

FERNÁNDEZ, EVA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Con profundo dolor te despido y te recordaré siempre con mucho cariño. Tu ahijada Anabel Agüero Fernández.

GALLO, ASENCIÓN DEL SEÑOR (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17|. Sus hijos Noemí Benito Lorenzo Porota y Blanca, h.pol Rubén y Riestra nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11:00 hs en el cementerio de los flores, Servicio realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - tel 4219787.

GALLO, ASENCIÓN DEL SEÑOR (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17|. Su hija Noemí, su esposo Rubén; sus nietos Carlos, Negrita, Fabiana, bisnietos Marito, Fiorella, Carlitos, Gabi, Héctor, Eliana; nietos Gacha, Beatriz y Diego participan con dolor su fallecimiento.

GALLO, ASENCIÓN DEL SEÑOR (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17|. Su madrina Ester Guzmán, Ángela Irén y flia.; Yolanda Sequeira y flia.; Olga Llanos y flia.; Gladis Gramajo y flia.; Liliana Marelli y flia. del Grupo Misericordioso participan con dolor su fallecimiento.

GÓMEZ, ANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. Acompañamos a tus hijos Adriana y Osvaldo y nietos con inmenso dolor por la pérdida de tan dulce ser humano. Sus amigos Mirta Lugones, Luis Oliva e hijos.

MAUD, IRMA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. Las amigas de la juventud partieron juntas al Reino Celestial. Mony Salomón de Zanello acompañan espiritualmente a su hna. Prof. Selva Maud, recordando la gran amistad que nos unió en la juventud a Irma con su tía Olga Figueroa de Salomón. Que sus almas descansen en paz.

MENDOZA DE LOIOTILE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. Su hijo Marcelo Loiotile, su esposa Paola Faisal participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. ¡Feliz de ti Sacerdote! Feliz porque fuiste elegido entre los hombres. Sacerdote para siempre! Liliana y Carlos Gómez junto a nuestros hijos Carlos y Eugenia, Martin, Facundo y María Luján y nuestro nietito Justino, despiden al amigo Sacerdote con respeto y reconocimiento por su amoroso pastoreo en cuanta Misión tuvo que emprender para hacer conocer el Amor Maravilloso de Jesús Resucitado. Eterno recuerdo.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. La Archicofradía de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa de Catedral Basílica, participa con sumo pesar el viaje celestial de nuestro Párroco Emérito elevando plegarias por su eterno descanso e implorando el consuelo de nuestra Madre María para su abnegada Cuñada Blanquita Acuña de Montenegro.

MORENO, WALTER HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció 22/4/17|. Su hija política Andrea Viviana Campos participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PISCOYA, MANUEL HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Dra. Liz Santillán, su hija Luciana y Jorge Villa participan con profundo dolor el fallecimiento del padre e la colega y amiga, Dra. Viviana Piscoya. Piden a Dios cristiana resignación para toda la familia, y que brille para él la luz que no tiene fin. Sus restos fueron sepultados en la ciudad de Córdoba.

PISCOYA, MANUEL HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Tadeo Santillán, su esposa Olma participan con hondo pesar el fallecimiento del padre de la querida Viviana. Acompañan con afecto tan irreparable pérdida y piden al Señor cristiana resignación.

RODRÍGUEZ, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17|. Sus hijos María de los Ángeles, Jermán, Daniel, Lucía del Valle, Félix del Valle; nietos, bisnietos y demás familiares partic. Su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

RODRÍGUEZ, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/17|. Sus hermanos políticos Santiago Acuña y Rina Díaz Esteve, sus hijos Marcelo, Gustavo y Adriana Acuña y sus respectivas flias., participan su partida terrenal y elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/17|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Sus sobrinos Mary y Oscar Constantinidi y sus hijos Andrea y Mariano, Santiago y sus respectivas flias., Marcos, Leandro y Lucas Constantinidi y sus flias., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/17|. En tu mano encomiendo mi espíritu, tu El Dios Leal me liberarás. Dr. Félix del V. Acuña, su esposa Dra. Ana María de Acuña, sus hijos Pablo Martin, y Matías Gabriel, participan con dolor su partida. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/17|. Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino. Lucía Acuña de Ledesma, sus hijos Diego F. Ledesma, Andrés N. Ledesma y Laura Cisneros y su nietos Santiago A. Ledesma participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/17|. Mario B. Salto, Ana María Seijas e hijos, participan con gran pesar el fallecimiento de Margarita, que descanse su alma en paz y brille para ella la luz que no tiene fin.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Su hermana política marta Figueroa de Abdala, sus hijos Martita, Guegui, Carlín, Yuli, Yeni y Marcelo; sus hijos políticos lamentan el fallecimiento del querido Llamil y acompañan a su familia en el dolor.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Sus sobrinos Rubén, Chini, Peladín y Pichón Cura, participan su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Felipe Santos y familia participan con dolor el fallecimiento del padre de su amiga Noris y ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. "Dios no nos prometió días sin dolor, risa sin tristeza, sol sin lluvia, pero sí prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino". Carlos Ernesto Maya y Silvina Lanús, Dominga de Maya junto a Manuel Alberto Maya y Karina Di Lucca y Nora Graciela Maya participan con dolor el fallecimiento del padre de nuestro querido Mili y ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Dr. Felipe Pavón e hijos participan con dolor su fallecimiento.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Silvia Canllo y Manuel López; Mary Canllo y Ricardo Jozami y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan con afecto a su familia.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Dr. Francisco Canllo, su esposa Dina Juan y familia participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Víctor Gattás y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido primo Llamil y rogamos oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Jorge Vittar y Sra. Georgina, sus hijas Justina e Inés participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Lucho Zanello y su esposa Mony Salomón acompañan con cariño en estos momentos de congoja a su hna. Victoria, gran amiga y firme apoyo en todo momento. Que ella y su flia. alcancen cristiana resignación y que el alma de su hno. descanse en la del Señor.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Aldo Sialle, Mamily Ávido de Sialle, sus hijos y respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. "Señor, dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Héctor Felipe Azar, su esposa Sara Llugdar, sus hijas Emily, Yanina y Felipe participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. "En Cristo tenemos todos los ideales. Porque es Rey, es Amor, es Dios". Tufí Saad y flia. participan con dolor su fallecimiento. Elevamos y pedimos oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. "Al emprender el camino hacia a eternidad, brille para él la luz que no tiene fin". Nazih Nader, su esposa Norma Azar, y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. "Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Abud Saad, su esposa Chiqui Azar, hijos e hijos políticos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Juan Carlos Canllo y familia participan con dolor y acompañan a sus familiares.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Nora Rafael de Jiménez, acompaña con cariño y en oración a su hermana Victoria y familia, a su hija Noris y hermanos. Que su alma descanse en el Señor.

SANDOVAL, NORMA (Chichi) (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17|. Sus hijos Silvia María Emilia, Raúl Jesús Nazareno, Ricardo Carmelo Barbieri; hijos pol. Jorge, Karina, nietos y demás familiares part. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SANDOVAL, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17|. Francisco Durán, Mariló Araujo; sus hijos Valentina, Francisco y José Ignacio participan el fallecimiento de la mamá de sus amigos Silvia, Raúl y Ricardo. Elevan oraciones en su memoria.

SANDOVAL, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17|. Los compañeros de la UPA Nº 3 Reconquista participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la Dra. Silvia Barbieri. Elevan oraciones en su memoria.

SANDOVAL, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17|. Juan José Lami Polti, María Luisa Pérez del Olmo y sus hijos participan el fallecimiento de la mamá de la Dra. Silvia Barbieri. Elevan oraciones en su memoria.

SANDOVAL, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17|. Claudia Osorio y familia participan con dolor su fallecimiento, acompañan en tan irreparable pérdida a su amiga Silvia. Elevan oraciones en su memoria.

SANDOVAL, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17|. Daniel Kobylañski, Lucía Lami y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Silvia y sus hermanos. Elevan oraciones en su memoria.

SANDOVAL, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17|. Mi querida Chichi: fuiste una gran vecina y amiga. Descansa junto a Dios en paz. Siempre estarás en nuestros recuerdos. Alejandra Coronel de Migueles y familia.

SANDOVAL, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17|. Los cadetes de la Cadetería Santiago Mandados participan con profundo dolor el fallecimiento de su clienta y vecina. Elevan oraciones en su memoria.

SANDOVAL, NORMA (Chichi) (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17|. Carlos Alberto Corlli y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANDOVAL, NORMA (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17|. Tus amigas que nunca te olvidarán; Bebe Seva, Marta Villaverde, Mirna Murad, Lucia Hetmaniuk, Nena Mikelsen, Martha y Elsa Dsanela, Marta y Tuti Prieto, Tita Moreta, Pili Tarchini y Silvia Curto participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANDOVAL, NORMA (Chichi) (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17|. Aldo Sialle, Mamily Ávido de Sialle, sus hijos Mariana y Mario, Federico y Daniela, Fernando e Ignacio y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su flia. en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

SANDOVAL, NORMA (Chichi) (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17|. Emilce Ávido, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña con cariño a su flia. en estos momentos de dolor. Eleva oraciones en su memoria.

SANDOVAL, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17|. Ing. Alberto Spaini y Sra. participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su amigo Ricardo Barbieri en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

SANDOVAL, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17|. Sebastián Spaini y Sra., participan el fallecimiento de la madre de su amigo Ricardo Barbieri y acompañan a su flia., en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

SANDOVAL, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17|. Williams Ávido y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SANDOVAL, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17|. Karina Atía y su hija María del Huerto Suarez Atía, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SANDOVAL, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17|. Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino. José Carlos Montero, Dra. Ángela Ruiz, sus hijos Carla Montero y José Ignacio Montero, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus amigos Silvia y Jorge Ávido. Elevan oraciones en su memoria.

SANDOVAL, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17|. Comisión Directiva del Circulo Odontológico y Personal Administrativo, participan con dolor el fallecimiento de la Mamá de su Socia. Dra. Silvia Barbieri. Elevan oraciones en su memoria.

SANDOVAL, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17|. Florinda Barraza y sus hijos Gladys y Víctor, participan el fallecimiento de su entrañable vecina y ruegan oraciones en su querida memoria.

SANDOVAL, NORMA (Chichi) (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17|. Los amigos de sus hijos: José Atías, José Valdés, Hugo Moisés, Luis Guantay, Nené Lucca participan con profundo pesar el fallecimiento de la estimada Chichí. Acompañan con oraciones y mucho afecto a toda la familia en este difícil e inesperado momento de dolor.

SANDOVAL, NORMA (Chichi) (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17|. Querida Chichí, que tristeza perder una gran amiga, excelente vecina, madre de mis hijos y maravilloso ser humano. Acompañamos con dolor a tus hijos y nietos Mirta Lugones de Marini, Rodrigo Marini, Pablo Marini, tus mellizos Adrian y Agustín Marini y tu gran amigo Luis Oliva.

SANDOVAL, NORMA (Chichi) (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17|. Con inmenso dolor te despedimos y acompañamos a tus hijos y nietos. Tus amigas y compañeras del F.A.S., así como todos los Dres. Integrantes del mismo.

Invitación a Misa

CONTRERAS ARGAÑARÁS VDA. DE PAZ, MARÍA TERESA (q.e.p.d.)Falleció el 24/4/16|.Mamá, hoy hace un año de tu partida y sigues tan presente entre nosotros, aunque no estás aquí. Sabemos que junto a Dios no existe el dolor y por eso nos sentimos felices. Tu vida se prolonga en nuestros corazones. Tus hijos Susana, Mercedes, José; hijos políticos y nietos invitan a la misa a realizarse en la Catedral Basílica hoy a las 20.30, al cumplirse 1 año de su fallecimiento.

CORONEL, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/87|. Sus hijos Norma, Hermana Katy, Armando, Marta y Carmen; sus nietos y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la iglesia Catedral, al cumplirse 30 años de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GALLARDO CORTÉS, GUSTAVO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/15|. Hijo querido, hijo de mi vida, mi poeta, mi pollito, mi Gusti, hoy hace 18 meses de tu trágica muerte, aún no puedo comprender, no puedo entender el porqué, su fuiste un hijo tan bueno, yo no tengo consuelo mi vida, no es vida sin vos. ¿Porque tenía que apagarse tu vida en segundos? ¿y de esa forma tan horrible? ¿Porqué hijo querido, no te quedaste un poquito más, o cambiaste el trayecto? ¿Porque hijo de mi corazón? Te amo hijo. Pido una oración en su querida memoria. Su madre María Cristina Cortes invita a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. San José del Bº Belgrano.

GALLARDO CORTÉS, GUSTAVO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/15|. Ya pasaron 18 meses de tu partida, tan trágica, tan injusta. Una partida que fue llevando un pedacito de ser cada uno de los que quedamos aquí sufriendo tu ausencia. Mi querido hermano, se te extraña aún no lo aceptamos, o no queremos aceptar que ya no estás, que no volverías. Te pedimos nos des las fuerzas que necesitamos para seguir con todo este dolor, con este sufrimiento que nos desgarra el alma. Te amamos Gusty, eternamente con nosotros, tu familia, padres Enrique y Cristina; hermanos Gabi, Pame y Cari; sobrinos Débora, Máximo, Nahuel, Mateo, Tatiana, Delfina y Gustavo invitamos a la misa que se realizará en la iglesia San José del Bº Belgrano a las 20.30, al cumplirse 1 año y medio de su fallecimiento.

GALLARDO DE ESPERGUÍN, REINA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/14|. Su esposo Enrique Atilio Esperguín, sus hijos Marcelo, Juan, Rodolfo y Walter; nietos y bisnietos invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse 3 años de su fallecimiento.

IBÁÑEZ DE RUIZ, GILDA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/07|. A diez años de tu partida al Reino de los Cielos, te seguimos recordando todos los días de nuestras vidas. Su esposo Héctor, sus hijos Federico y Soledad; hijos políticos Daniel, Andrea, Andrés; nietos Julieta, Luján, Juan Patricio y Josefina invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SALVATIERRA DE MORENO, OLGA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/17|. Tus nietos: Dario Augusto, Noelia Fernanda, Guadalupe, Juan Felipe y Maria del Huerto Moreno, bisnietos Nicolás, Joaquin y Mateo Moreno y Santiago y Josefina Gomez Moreno, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

TEJEDA DE PAGLIONI, DOMINGA (Dumi) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/07|. "Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte; ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron". Apocalipsis, 21:4. Dumi: madre querida, ángel protector lo más bello que Dios me dio, vives en mi corazón y pensamiento, gracias a Jesús por haber disfrutado de tu amor, cariño y tu presencia física, pero yo sé que espiritualmente nunca te fuiste de mi lado. Al cumplirse 10 años de su partida, para gozar de la presencia de Dios Padre. Sé que me miras desde el cielo. Vivirás por siempre en mi corazón. Tu negrito, su hijo Raúl Alberto Paglioni Tejeda y flia. "Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. T.S.4.16.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

Invitación a Misa

SUASNABAR, MATILDE DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/15|. "Querida esposa, madre y abuela: a pesar de que el tiempo no se detiene y que ya pasaron 2 años de tu partida, aun sigues y seguirás por siempre en lo mas profundo de nuestros corazones. En cada momento importante de nuestras vidas sean buenos o malos allí estas y allí estarás. Que brille para ti la luz que no tiene fin y que tu luz nos acompañe hasta el final". Familiares invitan a la misa que se realizara el día de hoy en la Iglesia Santiago Apóstol a las 20:00hs al cumplirse 2 años de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

CHAZARRETA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17|. Su esposa Norma Salto, sus hijos Daniel, Mauro, Jonatan, Yesica; sus nietos Santino, Evans, sus hermanos Liliana, Nora, Lidia, Pedro, Gringo. Sus restos serán inhumados a las 9.30 en el cementerio La Esperanza. EMPRESA SANITIAGO.