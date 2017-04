Autovía o autopista en la ruta 9, entre anuncios y promesas incumplidas

24/04/2017 -

Dentro del plan de rutas seguras y autopistas, el Gobierno nacional se fijó como prioridad la ampliación de la ruta 9 entre Santiago y Tucumán, y que pasa por Las Termas. Los estudios en el tránsito dan cuenta de una saturación de vehículos en ese tramo, más aún en temporada turística. Esta situación genera congestionamiento y un serio deterioro del asfalto, lo cual se percibe al simple paso. Pero también implica un riesgo mayúsculo, al tener que "convivir" en la misma calzada, autos particulares con camiones de carga y transporte de pasajeros de larga distancia. Es así como se producen casi a diario graves accidentes. Prueba de la peligrosidad de esta ruta, es el triple choque de anoche entre un camión y dos autos que por milagro, no produjo víctimas fatales. A pesar de que es imperiosa la necesidad de construir una autopista o autovía en la ruta 9 en el sector mencionado, las promesas aún no cumplidas del Gobierno nacional, hacen que su cristalización se haga cada vez más lejana. El primer antecedente es de 2010 cuando desde el Distrito 16 Santiago de la Dirección Nacional de Vialidad, durante la gestión de Nelson Periotti, se reveló que proyectaba construir una vía rápida entre Santiago y Tucumán, por los datos estadísticos que reflejaban un congestionamiento del camino nacional. Desde entonces, se empezó a trabajar en los términos de referencia para convocar al diseño de proyecto, como primer paso para luego llamar a licitación para la construcción de la megaobra. Pero pasó el tiempo y ni siquiera se confeccionaron los términos de referencia para la obra. Sin embargo, desde el Gobierno nacional continuaron alimentándose ilusiones: todos los años, desde el 2013, dentro del Presupuesto nacional era incluida la obra plurianual autopista Santiago-Las Termas-Tucumán. Pero nada pasó. Mientras tanto, el problema de la peligrosidad de la 9 se iba agravando, en la misma medida que aumentaban los accidentes de tránsito. El ex secretario de Obras Públicas José López, y el exgobernador de Tucumán, José Alperovich, anunciaron en noviembre de 2013, que la Nación iba a licitar la obra para convertir en autopista la ruta 9 entre Las Termas y San Miguel de Tucumán, en tres tramos, y con una inversión de $ 1.500 millones. Al año siguiente, a fines de enero de 2014, se licitaba esta etapa en las oficinas de la DNV en Buenos Aires, pero pasó el tiempo y ni siquiera llegó a realizarse el movimiento de suelo, que es el trabajo previo. Con el arribo a la Presidencia de Mauricio Macri, se anunció la puesta en marcha del Plan Belgrano para el NOA, que incluía a la autopista o autovía en la R9 dentro del desarrollo de una monumental infraestructura vial para la región. El titular del plan, el tucumano José Cano, informaba a poco de su asunción, que había caído el proceso de licitación del kirchnerismo para el tramo Las Termas-Tucumán, ya que era "poco serio" y viciado por irregularidades. También afirmaba que esta autopista, como también la que se construiría en la ruta 34 entre Taboada y La Banda, se licitaría este año para que las obras estén concluidas en 2019. Sin embargo, los plazos se van estirando y según reveló hace poco el gerente general de la Región NOA de la DNV, Francisco Bloser, todavía se trabajaba en la confección de los términos de referencia para llamar a licitación el diseño y construcción de un proyecto vial largamente esperado por santiagueños y tucumanos, como también por los miles de turistas que transitan por esta ruta que se convirtió en insegura.