Destacan interés de empresas alemanas en la Argentina

Fotos DI SÍ. Presidente Cámara de Comercio Argentino Alemana.

24/04/2017 -

El presidente de la Cámara de Comercio Argentino Alemana, Pablo Di Sí, aseguró que en Alemania hay un gran interés por invertir en la economía argentina, y subrayó que las compañías de origen germano con presencia en el territorio nacional aceleraron sus proyectos en el último año.

"Hay mucho apetito inversor por el mercado argentino de parte de empresas alemanas", aseguró Di Sí al tiempo que remarcó que "entre el año pasado y éste hubo inversiones de VW, Siemens, Mercedes Benz y Wintershall Energía, porque las empresas alemanas se están moviendo a ritmo acelerado en la Argentina". En el último año, VW anunció un desembolso de u$s 100 millones para sus plantas de Pacheco y Córdoba; Mercedes hará lo propio con otros u$s 150 millones; Siemens prometió que dispondrá de u$s 5.600 millones para proyectos de infraestructura; y Wintershall, en conjunto con otras dos petroleras no alemanas firmaron un entendimiento con YPF para la explotación de gas no convencional en Vaca Muerta, por u$s 500 millones. Di Sí dijo que una delegación de 15 grandes empresas de la Cámara, viajarán la primera semana de julio a Alemania.