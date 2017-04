Alonso analiza la situación del ministro Buryaile

24/04/2017 -

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, al analizar la situación política nacional, se refirió a la renuncia de Martín Lousteau a la embajada argentina en los Estados Unidos y señaló que "a veces uno se encapricha y antepone un interés personal a las necesidades que tiene el país".

"Me hubiera gustado que la salida del ex embajador (Lousteau) no haya sido así de subrepticia y que hubiera puesto las necesidades del país antes que su propio interés personal’, dijo Alonso, quien aseguró que ‘necesitamos personas que sean referentes de los temas representando a nuestro país en el mundo’.

En otro orden, Alonso adelantó que su oficina está analizando el caso del ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, respecto del informe de la diputada Margarita Stolbizer sobre una supuesta existencia de conflictos de interés en funcionarios del gobierno, dados sus antecedentes inmediatos en la actividad privada, y explicó: "El ministro (Buryaile) se presentó espontáneamente en la Oficina Anticorrupción, y estamos analizando el caso como lo hicimos a lo largo del año con más de ochenta casos vinculados a situaciones que podrían ser o no conflictivas".

Stolbizer presentó un "Informe sobre empleo público" en el que denuncia la continuidad en el gobierno nacional de funcionarios de la gestión anterior y acusa a autoridades actuales por una supuesta incompatibilidad con el ejercicio de la función pública, como Buryaile.

La regulación citada por la diputada del GEN, que el ministro afirma no incumplir, es la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, que establece que ‘es incompatible con el ejercicio de la función pública (entre otras situaciones) dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien realice actividades reguladas por el Estado, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa’ con esa regulación.

Buryaile viene de una familia de productores agropecuarios de la provincia de Formosa y, durante su carrera, desempeñó distintos cargos en las entidades que nuclean a empresarios de la producción agropecuaria, además de ser presidente de la Sociedad Rural de Pilcomayo, de la Confederación de Sociedades Rurales de Chaco y Formosa, y vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas.