Fotos La Banda hizo historia con el primer sacerdote ordenado para los Misioneros de La Salette

24/04/2017 -

En un marco de honda emotividad, la parroquia y comunidad de La Salette vivieron una jornada histórica con la ordenación presbiteral de Diego Díaz, un joven que se convirtió en el primer sacerdote bandeño en ser ordenado dentro de la Congregación de los Misioneros de Nuestra Señora de La Salette. En una ceremonia que se extendió desde pasadas las 11 de la mañana hasta casi las dos de la tarde, Monseñor Vicente Bokalic, obispo de la diócesis de Santiago del Estero, presidió el rito de ordenación llamando a Diego y aceptando éste, tras lo cual el hasta entonces diácono se postró cara al suelo sobre una manta artesanal bellamente tejida que su familia extendió frente al altar. Los oficiantes entonaron los cánticos y rezos del rito de espaldas y luego se completó el ritual. En su mensaje, Monseñor Vicente Bokalic le recordó a Diego Díaz que "el sacerdocio es renuncia. Dejar cosas para entregarse al servicio de Dios y de su pueblo", por lo que le pidió más tarde en la bendición final: "Nunca te olvides de dónde saliste. Nunca te olvides de estas calles polvorientas, de tu barrio, de tu niñez". El pastor expresó que "la Iglesia siente la falta de obreros, porque la mies es mucha y los fieles también lo sienten. Cuántas veces la Iglesia no clama por un sacerdote que los acompañe", aunque el ejemplo de Diego ayudaría a incentivar a otros jóvenes, no olvidando que el llamado de Dios es "para todos", no sólo para los sacerdotes, monjas y religiosas. Su hermano Marcelo le cantó una chacarera especialmente compuesta para Diego Díaz. Invitados De la ceremonia participaron sacerdotes del clero local, los párrocos de La Salette de La Banda, Daniel Centeno y Roberto Butler, de origen estadounidense, quien tuvo la inmensa alegría de compartir la histórica jornada con sus dos hermanos Norman y René. También asistieron miembros de esta congregación de los Estados Unidos, de Brasil y de Bolivia. Viajaron delegaciones de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Las Termas que fueron agasajadas tras la ceremonia con un almuerzo comunitario en el salón parroquial.