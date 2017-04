24/04/2017 -

La parcialidad de River se fue del Estadio Monumental masticando rabia, ya que la victoria se escapó en los últimos minutos y, además, las distancias con el puntero no se pudieron acortar.

Ariel Rojas, mediocampista del equipo de Gallardo, reflexionó al respecto: "El empate nos sabe a poco porque jugamos en nuestra cancha, y era importante sumar de a tres. Nos da bronca generar tanto y no haber podido liquidar al rival. Le dimos la chance de que siga en el partido, y pasó lo que pasó. Fallamos en eso, no redondeamos lo bueno que hicimos. Fuimos muy superiores".

El ex Godoy Cruz sabía que ayer no servía otra cosa que ganar, para achicar la brecha entre River y el equipo de Barros Schelotto. Sin embargo, avisó que, en esta disputa, no hay solamente dos protagonistas. "Corremos de atrás, pero hay varios metidos en la pelea, no sólo Boca. Teníamos que ganar para mantenernos arriba, y eso duele un poquito más", confesó.