¿Qué es el hipertiroidismo ocular?

24/04/2017 -

La enfermedad de Graves es un trastorno autoinmune que causa una actividad excesiva de la glándula tiroides (hipertiroidismo). La glándula que produce hormonas que regulan el metabolismo del cuerpo (el proceso mediante el cual el cuerpo transforma alimentos en energía). Cuando la enfermedad de Graves afecta a los ojos, se desarrolla una condición llamada oftalmopatía tiroidea (ot), o enfermedad ocular tiroidea. Esta patología suele aparecer antes de los 40 años de edad. Cuando existe una presencia de hormona tiroidea en abundancia, los anticuerpos circulantes, los tejidos blandos y los músculos que rodean al ojo pueden hincharse. Las estructuras dentro de la órbita del ojo (el espacio óseo en el que se encuentra el globo ocular) músculos incluyen, vasos sanguíneos y nervios. Cuando dichas estructuras se hinchan dentro del espacio cerrado de la órbita, los ojos sobresalen o se tornan protuberantes. Esto puede causar problemas con el movimiento de los ojos, presentando una visión doble y es a menudo una de las señales más comunes de la oftalmopatía tiroidea. Síntomas La enfermedad de Graves provoca una amplia gama de síntomas, algunos relacionados con los ojos, otros no. Los síntomas de la enfermedad que no están relacionados con el ojo son: ansiedad, irritabilidad, dificultad para dormir, fatiga, latido rápido o irregular del corazón, temblor en las manos o los dedos, aumento en la transpiración o piel caliente y húmeda, sensibilidad al calor, y pérdida de peso (a pesar de sus hábitos alimenticios normales) Enfermedad de la tiroides y el ojo La enfermedad de Graves puede afectar los ojos en múltiples formas: -Retracción de los párpados: la combinación de una hinchazón de los párpados y una protrusión ocular a veces hace que los párpados se retraigan y revelen la esclerótica (la parte blanca del ojo). -Protrusión del ojo: esto ocurre cuando los músculos que rodean a los ojos se hinchan, empujándolos hacia adelante. Las personas con THIS condición parecen tener ojos saltones o aparentan estar mirando fijamente. -Ojo seco: debido a la retracción de los párpados y protrusión de los ojos, estos están más expuestos al medio ambiente. Esto causa visión borrosa, sensibilidad a la luz, ojo seco, lagrimeo excesivo, irritación e inflamación. -Visión doble: una inflamación muscular puede causar visión doble. -Bolsas alrededor de los ojos: una hinchazón de los párpados puede causar que el tejido alrededor de los ojos se abulte hacia afuera. ¿Quién está en riesgo de desarrollarla? Las mujeres tienen una mayor propensión a desarrollar la enfermedad de Graves que los hombres. La enfermedad de Graves suele aparecer antes de los 40 años de edad. Otros factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad de Graves son: tabaquismo, un embarazo o parto reciente, estrés, y tener diabetes la de tipo 1. Diagnóstico Para determinar si usted tiene enfermedad de Graves o enfermedad ocular tiroidea, su oftalmólogo examinará Sus ojos para ver si están irritados o salientes. Tratamiento Si los niveles hormonales de la tiroides son irregulares, los problemas oculares asociados con la enfermedad de Graves pueden ser tratados a través de métodos quirúrgicos o no quirúrgicos. El tratamiento quirúrgico para una enfermedad ocular tiroidea puede incluir: cirugía de ciertos músculos oculares que ayuden a controlar la visión doble; cirugía de párpados, para corregir la retracción del párpado y ayudar a proteger el ojo