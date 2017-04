Fotos ACTITUD. El entrenador del Xeneize optó por terminar con la charla ante los periodistas por insultos de un hincha de Rafaela.

24/04/2017 -

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, dejó de hablar con la prensa en la vereda lindante al vestuario visitante, molesto porque un hincha de Atlético Rafaela ubicado en una de las terrazas del estadio le gritaba que no "llore" más y luego lo insultó.

"Me voy a ir porque me están insultando. No se puede vivir así. No puedo vivir así. Muéstrenlo al que está insultando. Así no viene más a la cancha y se dedica a cuidar a la familia. No ven cómo está puteando", dijo el "Mellizo" con cara de pocos amigos, ante los periodistas.

Antes se refirió a la actuación de su equipo y buscó como excusa el campo de juego: "La cancha es chica y estaba en mal estado. Encima antes hicieron jugar a la reserva. Es difícil jugar bien así".

"Jugamos mal después de veinte fechas. No se jugó mucho. El rival tampoco quería jugar. No considero los puntos que perdimos en estos dos partidos (Patronato y Rafaela), ya que dije el otro día en la conferencia que hasta que se termine, esto va a ser así. Recién sobre el final se va a decidir el torneo", comentó.

"El empate está bien. No hicimos la diferencia como para ganar el encuentro. Tuvimos nuestras chances y ellos también, porque tuvieron el tiro de lejos en el travesaño. Pero repito que por algunas circunstancias no jugamos bien", apuntó.