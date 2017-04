Un grupo de empresas tecnológicas radicarán inversiones por más de U$S 160 millones este año

Fotos POLO TECNOLÓGICO. Recibirá fuertes inversiones este año.

24/04/2017 -

El Distrito Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sumará este año u$s 160 millones en inversiones de 36 empresas al calor de ventajas económicas tales como la exención del impuesto a los Ingresos Brutos y un horizonte de 10 años de estabilidad fiscal.

"Queremos convertirnos en un cluster, es decir, un lugar donde se pueda trabajar, estudiar y vivir. Generar desarrollo en estas tres categorías", indicó a Télam, Florencia Cambré, gerente de Distritos Económicos del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tras señalar que este año se sumarán U$S 160 millones en inversiones de 36 empresas.

Destacó que "se vuelve un ecosistema muy fructífero cuando se combinan estas características", y señaló que "si no, es un lugar con beneficios económicos solamente".

Cambré explicó que para ello "las empresas tienen que mudarse a Parque Patricios, construir, alquilar o remodelar un espacio", y remarcó que "es un proceso que lleva un tiempo bastante importante, pero es bastante exitoso".

La mayor de estas operaciones correspondió a una nueva inversión u$s 100 millones de la empresa Prisma Medios de Pago, que mudó su edificio al barrio de Parque Patricios. De esta forma, el número de compañías instaladas creció a 270 desde la creación del Distrito Tecnológico en 2009. En total suman inversiones por u$s 330 millones y generan 12.800 empleos. El Distrito recibirá este año inversiones por u$s 60 millones, provenientes de otras 35 empresas que crearán otros 2.800 puestos de trabajo.