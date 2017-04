Dos economistas alertan por presión fiscal y alza del gasto

24/04/2017 -

El economista y ex secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, se mostró preocupado por el nivel de presión tributaria e indicó que "las inversiones no van a venir si no bajan los impuestos porque así la mayoría de las actividades no es rentable".

En tanto, su colega titular de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos (Ucema) Carlos Rodríguez, advirtió sobre el nivel de inflación y el crecimiento del gasto público.

Nielsen, consideró que "hay un problema de fondo que no se soluciona con más o menos tasa o con el Banco Central comprando dólares" y sostuvo que el Ejecutivo "debe estar replanteándose fundamentos de su política económica".

"Se sale con un shock de inversiones muy importante. ¿Y por qué no se produce? Por el nivel de presión impositiva que hace que la mayoría de las actividades no sea rentable", opinó.

El exfuncionario se mostró crítico con el Gobierno y aseguró que le "preocupan varios aspectos". En este sentido, advirtió que, habría que bajar el gasto público y "la presión impositiva, que es asfixiante" y que solo de esta manera "vendrían las inversiones que el país necesita".

"En el Gobierno están ansiosos: la vienen pifiando primero con lo del segundo semestre, después con los brotes verdes. Pero no estamos en primavera sino en otoño y no se ven", dijo.

Por su parte, el economista Carlos Rodríguez, advirtió sobre el nivel de inflación y el crecimiento del gasto público. En este marco, cuestionó la gestión del Gobierno en materia económica: "Esta bicicleta es peor que la convertibilidad y termina mal". Rodríguez apuntó a la gestión económica del oficialismo, y dijo que el Gobierno "sigue vendiendo globitos de que está todo bien". "Pero la capacidad de ‘pasar la gorra eternamente’ no funciona", añadió. "La inflación está el doble de lo que querían que esté", remarcó, al tiempo que agregó no ver "ninguna causa para que la inflación baje", debido a que "el déficit está subiendo". Pronosticó que "vamos a una inflación parecida a la de nuestros vecinos recién en 2019, cuando tengamos una de 5%".