Blades defendió a Ricardo Arjona quien se retiró de una entrevista con la CNN

24/04/2017 -

El músico y compositor Rubén Blades defendió a su colega Ricardo Arjona, quien se retiró del estudio de CNN, cuando el entrevistador Camilo Egaña, cubano residente en EE.UU, demostró un profundo desconocimiento del último trabajo del guatemalteco y se dedicó a denostarlo. "Lo que le ocurrió al colega Ricardo Arjona en su entrevista en la cadena CNN es una muestra de la obsesión por el escándalo que define a muchos de los seudoperiodistas que cubren el mundo del espectáculo", se difundió en las redes sociales. Según el panameño, "el hecho de que el entrevistador ni siquiera hubiera escuchado el CD de Arjona, el motivo para su visita al programa, parece indicar que su intención a priori era la de utilizar argumentos negativos para elevar su rating". De acuerdo al mensaje de Blades, Egaña "se lanzó al ataque de manera inmediata", por lo que "concentrarse solamente en la opinión de gente a la que no le gusta el trabajo de un artista prueba la ausencia de neutralidad". el autor de "Pedro Navaja" afirmó que muchos medios de información "asumen hoy que son los protagonistas de la noticia sobre la que reportan y sus posturas pueden resultar francamente hostiles; pero si el artista decide no aceptar su invitación entonces es acusado de ser arrogante". Apuntó que Arjona había accedido a una entrevista, "no a una emboscada".