Flor Peña reveló una reflexiva conversación que mantuvo con su hijo menor

24/04/2017 -

Espontánea y sin prejuicios, Florencia Peña reveló una conversación a solas que mantuvo con su hijor menor Juan -fruto de su anterior relación con Juan Otero, con quien también tiene a Tomás, en la que aseguró haber aprendido como madre. Indagada por Mirtha Legrand en su programa sobre cómo es la relación que la actriz mantiene con sus chicos, la invitada expresó: ‘Mis hijos son mis hijos. Soy esta mamá y ellos son hijos de esta mamá, entonces no hay nada que ellos me reclamen porque me aman así, nos amamos así y tenemos una relación de mucha libertad. Con mis hijos hablo todo. Tengo dos varones, uno que está por cumplir 9 y el otro tiene 14, con lo que eso significa... la adolescencia. Mi hijo más chico es un personaje atómico. Tiene una libertad que me enseña todos los días. Le gusta usar carteras y le gusta salir a la calle vestido como él quiere. Y cuando le digo, ‘¿te parece salir con esos colores?’, él me contesta, ‘¿le hago mal a alguien con estos colores?’".

"Pero él elije y me enseña todo el tiempo. A él le gusta el rosa y él me explica a mí, ‘¿cuál es el problema de que a mí me guste el rosa? ¿Dónde dice que los nenes tienen que ser el celeste?. O me dice, ‘mamá, me quiero comprar la funda para la tablet de color rosa’. Y yo le digo, ‘¿no querés un rojo, un violeta?’. Peor me vuelve a decir, ‘¡No, quiero el rosa! Me mira y me dice, ‘¿cuál es el problema, mamá?... Me gusta el rosa, ¿hay algún problema con que me guste el rosa?", reveló la actriz a la diva de los almuerzos.