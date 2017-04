Oriana Sabatini cantará en la apertura del show de Tinelli

24/04/2017 -

El "Bailando por un Sueño 2017" está cada vez más cerca y las figuras se van anotando para participar del ciclo más visto del país. Oriana Sabatini, hija de la actriz venezolana Catherine Fulop y el empresario argentino Ova Sabatini, anunció en una entrevista con "Fans en Vivo" que estará presentándose como cantante en la apertura del programa más importante de la TV.

El inicio de ShowMatch 2017 comenzaría el próximo 15 de mayo a las 22.30 por la pantalla de El Trece y se esperan que muchas figuras estén presentes. Pero la novia de Julián Serrano confirmó su presencia, aunque no dijo qué canción interpretará. Recordemos que la joven artista decidió abocarse de lleno a la música y ya tiene un hit en su haber: "Love Me Down Easy".

Inició su formación artística realizando estudios de canto, piano y teatro. Entre sus estudios se destacan dos años en el instituto de entrenamiento actoral Julio Chávez y un año en la New York Film Academy. Desde chica tiene amor por la danza y hace un tiempo que practica distintos géneros como hobby y a modo de entrenamiento físico. También practica boxeo. Está de novia con Julián Serrano a quien conocía porque grababa la serie "Aliados".