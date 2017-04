Juan Rodó calificó de "bodrio" al Bailando por un sueño

24/04/2017 -

El cantante lírico Juan Rodó no anduvo con vueltas al opinar acerca del ‘Bailando por un Sueño’, que conduce Marcelo Tinelli. "Es un gran entretenimiento para la gente. Yo, desde lo personal, no le encuentro nada de divertido. Me parece un bodrio, totalmente. Reconozco que le da mucha prensa a los artistas y este es su mejor costado. Nada más que por esa movida", consideró en una entrevista con el sitio Diarioshow. Rodó está a full con ‘Jekyll y Hyde’, musical que presenta, con gran éxito, en Buenos Aires. Con esta obra, el próximo 2 de julio, llegará a Santiago para presentarla en el teatro 25 de Mayo.