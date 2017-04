La "Coca" se refirió a los desafíos que enfrentó y a su primer desnudo

24/04/2017 -

Isabel "Coca" Sarli, el máximo ícono del cine erótico de la Argentina, se siente feliz por todo lo que ha conseguido en su vida como actriz.

"No me arrepiento de nada. La vida me gratificó con grandes desafíos y siempre los asumí con mucho esfuerzo y amor", confesó al sitio Diarioshow.com.

"Hace 35 años que se fue Armando (Bo, el amor de su vida y hacedor), pero lo recuerdo con alegría, sin melancolía o tristeza. Sigue estando siempre muy presente en mi corazón", remarcó la actriz.

La "Coca", quien trascendió las fronteras del país de la mano de Armando Bo, su amor de toda la vida, reveló: "No estoy pendiente de la nostalgia, pero acudo a ella siempre cuando puedo. No soy de llorar, pero me emociono, muchas veces, cuando el recuerdo emotivo de seres queridos se hace presente".

Agregó: "Me gusta concertar reuniones con amigos y de hecho las hago bastante seguido. Es gente que quiero y con los que compartí momentos importantes".

Cuando le preguntaron si le gusta volver a ver sus propios filmes, contó: "Los veo, ya sea por cable o por las copias que tengo en vhs o en dvd. Precisamente, en esas reuniones siempre aprovechamos para ver alguna de mis películas".

Novelas mejicanas

A "Coca" le gusta ver las telenovelas mejicanas y en este sentido explica que "a la noche veo un canal de ese país y realmente me enganchan. Hay muy buenos intérpretes e historias que son muy atractivas".

"Cuentan con una gran producción y esto se nota mucho. Que lástima que nos cueste ahora llegar a tener a nosotros la mística de ficción que tuvimos en otros años. Eran excelentes telenovelas escritas por autores de la talla de Abel Santa Cruz o Nené Cascallar. Ojalá podamos recuperar esos mercados que tuvimos. Me encantan, por otra parte, los culebrones", enfatizó.

"Veo la televisión, pero de a ratos. Y solamente ficción. Evito los noticieros y los programas de información general. No quiero entrar en la locura de todas aquellas cosas terribles de crímenes y asaltos y por eso no veo ese tipo de programas", dice Isabel con particular énfasis. ‘Me supera la mala onda y la visión siempre pesimista", aseguró.

Primer desnudo

El primer desnudo de Isabel tuvo lugar en la emblemática película "El trueno entre las hojas", basada en la novela de Augusto Roa Basto. Isabel reseñó cómo se filmó la citada secuencia al colega Néstor Romano. "Para hacer la famosa escena tomamos todas las precauciones del caso. Mamá no debía enterarse. Fue así como la Coca engañó a medias a María Elena: ‘Mami, vamos a ir por lugares peligrosos. Mejor, no nos acompañes y te quedés en el primer destino de la filmación’".

De esta manera, Isabel convenció a su madre y le creyó. "Cuando llegamos al río con Armando y los pocos hombres que lo acompañaron, las piernas me temblaban. ¿Qué iría a hacer? Yo, tan indecisa, tan insegura, llena de vergüenza, ¿podría quedarme desnuda? Armando notó mi temblor. Y empezó a darme las órdenes desde lejos", remarcó la gran intérprete.