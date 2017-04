Mariano Martínez habló del bullying de las fans de "Lali" Espósito

Fotos Otros tiempos, cuando el amor derribaba barreras y los unía.

24/04/2017 -

Mariano Martínez no quiere saber más nada con recordar su ex noviazgo con "Lali" Espósito. La relación no terminó de la mejor manera y los fans de la ídola teen cada vez que pueden le recuerdan al actor la escandalosa separación que ellos tuvieron. Quizás por eso, o porque a pocas semanas de la ruptura en cuestión se filtró un polémico audio en donde el galán de "ADDA, Amar después de Amar" llamaba "nefasta" a su ex, Mariano volvió a hablar de "Lali".

"No terminamos de la mejor manera. Nosotros nos llevábamos muy bien, la pasábamos muy bien, pero de repente no la estábamos pasando bien y decidimos separarnos. En su momento, no fue muy amablemente, pero nunca deseándole lo peor al otro", explicó Martínez.

La periodista le preguntó sobre los ataques de las fans de su ex y el audio en el cual tildó a "Lali" de "nefasta", "malísima" y "despechada". Mariano admitió que fue un error que se conocieran esos dichos y que, sin embargo, eso no es lo que él piensa de su ex. ‘Es algo que para mí ya está, no quiero hablar de cosas del pasado que levantan muchas agresiones", aclaró en referencia a los ataques que recibe desde el año pasado por parte de "las Lalitas".