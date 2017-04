Congreso: un tercio de sus miembros no posee título universitario

Hoy 10:33 -

Un dato relevante surge de la actual conformación del Congreso: al menos 104 representantes no poseen título universitario.

Todas las orientaciones políticas tienen como mínimo dos legisladores sin carrera de grado y, de acuerdo con el número de bancas de cada una, la izquierda, el massismo y aliados son los que tienen la menor cantidad de parlamentarios universitarios.

Por otro lado, Cambiemos es la coalición con más títulos: el 76% de los que ocupan bancas poseen una carrera de grado.

Los datos surgen de información recolectada por la fundación Directorio Legislativo y que LA NACION DATA clasificó y analizó a través de consultas particulares a los diputados y senadores.

En total, se obtuvo que de las 257 personas que conforman la Cámara baja, 87 no tienen título y sólo 17 de los 72 miembros de la Cámara de Senadores no completaron una carrera de grado. Esto significa que casi un tercio de los encargados en representar a la ciudadanía desde el Poder Legislativo no se prepararon con estudios universitarios.

En la Constitución nacional no aparece como requisito ser profesional para ocupar una banca en el Congreso. Sin embargo, el politólogo Ignacio Labaqui opinó: "Obviamente suma tener un título... Depende de cuál sea ese título, dada la temática que maneja el Congreso". Y agregó: "Alguien que no tiene título puede ser buen representante con buenos asesores".

Las mujeres saben más

A meses de la polémica aprobación en el Senado de la ley sobre paridad de género en las listas electorales, un dato no menor y que despeja dudas sobre la falta de preparación femenina es que las mujeres del Congreso están más calificadas que los hombres.

Del total relevado, 329 parlamentarios, el sexo femenino se destaca por sobre el masculino en cantidad de individuos con título universitario. De las 130 mujeres que forman parte del Congreso de la Nación, 70 por ciento de ellas poseen al menos una carrera de grado. Mientras que de los 199 hombres, 33 por ciento no cuenta con ningún título académico. Y en particular, en la Cámara de Senadores, las mujeres poseen casi 20 puntos porcentuales más de títulos que los hombres.