Piden indagatoria de Cristina Kirchner por asociación ilícita.

24/04/2017 -

El día de hoy, la Unidad de Información Financiera (UIF), pidió las indagatorias como integrantes de una "asociación ilícita a cometer una pluralidad de delitos", de Cristina Fernández de Kirchner, como así también del ex ministro de Planificación Federal y actual diputado, Julio De Vido, del ex secretario de Obras Públicas José López, del ex funcionario de Planificación Federal y primo de Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, y del ex director de Vialidad Nacional Néstor Periotti, entre otros.

El pedido fue realizado ante el juez federal Sebastián Casanello, quien está a cargo de la causa contra Báez, sus hijos y allegados por presunto lavado de dinero.

Todos los acusados por el organismo, son los mismos que están procesados por el juez federal Julián Ercolini en la causa por las irregularidades en la concesión de obra pública vial a Báez durante los 12 años de kirchnerismo.

Cabe la pena mencionar que en la causa por lavado de dinero, ya se encuentra preso el empresario Lázaro Báez.