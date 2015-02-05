CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de Abril de 2017

A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

Hoy 20:38 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 MI ÚLTIMO DESEO

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 EL REGRESO DE LUCAS

17.30 CORTÁ POR LOZANO

18.45 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7

EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TOMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE

OPINIÓN

23.45 EL SULTÁN

00.30 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

09.30 DESAYUNO

13.30 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLES

23.00 ANIMALES SUELTOS

CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

17.30 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.30 CLÁSICO NACIONAL

18.00 NATIONAL GEOGRAPHIC

19.00 MARATÓN 2017

20.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 CUESTIÓN DE PESO

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA

CANAL14

12.00 ARABESC

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EMISIÓN

15.00 EL CLÁSICO “B”: CENTRAL CÓRDOBA VS. SANTAMARINA

17.00 EL PODIO

17.30 LA COCINA DE TIC

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET POR CANAL 14 (F): DEFENSORES VS. ALTE. BROWN

20.00 ANIMALANDIA

20.30 PASIÓN POR EL TURF

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 MUSICALES

22,00 BÁSQUET POR CANAL 14 OLÍMPICO VS. GIMNASIA CR.

24.00 BÁSQUET POR CANAL 14 OLÍMPICO VS. GIMNASIA CR

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE

17.00 CONTACTO

17.30 ALGO EN COMÚN

19.30 PUERTO PESCA

20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA

PELÍCULAS

CINEMAX

07.10 EL PADRE DE LA NOVIA

09.16 CHARLIE. LA HISTORIA DE UN JUGUETE

11.15 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ ESCRITO

11.43 EL JUEGO DE ENDER

13.57 OPEN SEASON. TONTOS POR EL SUSTO

15.42 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA LEYENDA DEL SANTUARIO

17.33 PERSEGUIDOS POR EL PASADO

19.43 EL CÓDIGO ENIGMA

22.00 GAME OF THRONES 03 EPS 04

23.08 LA CASA DE CERA

TCM

08.00 LA PEQUEÑA PÍCARA

09.55 STAR TREK. LA PRÓXIMA GENERACIÓN

12.10 NUESTRO AMOR

14.05 ST. ELMO’S FIRE

16.15 DIVINOS SECRETOS

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 4)

20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

20.30 LA NIÑERA

21.00 RETO AL DESTINO

23.20 LA PANTERA ROSA

23.50 LA PISTOLA DESNUDA

TNT

09.37 ARMA MORTAL

11.44 TITANES DEL PACÍFICO

14.21 MADAGASCAR 2

15.56 ADMITIDO

17.48 THOR. UN MUNDO OSCURO

19.53 LA ESTAFA MAESTRA

22.00 LOCOS POR LOS VOTOS

23.38 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

00.33 RIDDICK

UNIVERSAL CHANNEL

08.00 GRIMM, EL ASUNTO DE WU

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, DÍA DE SAN VALENTÍN

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, VENGANZA CALLEJERA

11.00 HOUSE M.D., CACERÍA

12.00 HOUSE M.D., EL HIJO DE PAPA

12.50 SHADES OF BLUE, TERRENO DESCONOCIDO

13.40 DETECTIVES MEDICOS S14, A SQUIRE’S RICHES

14.10 HAPPY GILMORE

16.00 HOUSE M.D., DAR VUELTAS

17.00 HOUSE M.D., EL ERROR

18.00 CHICAGO P.D., NUNCA SABRÁS QUIÉN ES QUIÉN

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, QUERIDO PADRE

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SABELOTODO

21.00 CHICAGO P.D., UN POQUITO DE LUZ

22.00 CHICAGO JUSTICE, EL PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE

23.00 8 MILE. CALLE DE ILUSIONES

STUDIO UNIVERSAL

09.20 LA IMPOSTORA

11.15 FULLSCREEN

11.45 ENEMIGO OCULTO

13.40 BLACKWOOD

15.35 PACTO INFERNAL

17.45 MUERTOS DE MIEDO

20.00 SCREAM. GRITA ANTES DE MORIR

22.20 SCREAM 2

24.55 SCREAM. GRITA ANTES DE MORIR

A DONDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

nVIERNES 5 DE MAYO, A LAS 19, PIÑÓN FIJO Y SUS HIJOS TRAERÁN “PAY ABUELO”, SU ESPECTÁCULO FAMILIAR.

nVIERNES 12 DE MAYO, A LAS 22, EL TEATRO NEGRO DE PRAGA.

+ DOMINGO 21 DE MAYO LLEGARÁ “YAYO SIN FILTRO, REGRESA LA BESTIA”.

nJUEVES 1º DE JUNIO, A LAS 22, MI FAMILIA ES ASÍ.

nSÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21, LLEGARÁ SANTIAGO BAILA.

nSÁBADO 17 DE JUNIO, A LAS 21.30, MÚSICA Y DANZA CON EL REENCUENTRO.

nJUEVES 22 DE JUNIO, A LAS 22, “ABRACADABRA”, CON PETER ALFONSO E ILIANA CALABRÓ Y GRAN ELENCO.

nVIERNES 30 DE JUNIO, A LAS 22, CONCIERTO SINFÓNICO.

nDOMINGO 2 DE JULIO, A LAS 22, JUAN RODÓ Y RAÚL LAVIÉ PRESENTARÁN EL MUSICAL “JEKYLL Y MR HYDE”.

PLAZA AÑORANZAS

nSÁBADO 13 DE MAYO, A LAS 22, POR PRIMERA VEZ, SE PRESENTARÁ LA BANDA MUSICAL “LA BERISO”. LA BANDA LIDERADA POR ROLANDO “ROLO” SARTORIO HARÁ CONOCER LOS TEMAS DE SU DISCO “PECADO CAPITAL”.

CINES

SUNSTAR

RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D):

ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años)

HASTA EL 26/04-18:30 (Cast) 21:30 (Cast)

UN JEFE EN PAÑALES (3D):

COMEDIA (ATP)

HASTA EL 26/04 16:15 (Cast) 18:50 (Cast)

LA BELLA Y LA BESTIA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HASTA EL 26/04 21:00 (Cast)

LOS PITUFOS (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)

HASTA EL 26/04 17:10 (Cast) 19:00 (Cast)

LA MORGUE (2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 26/04 -22:00 (Subt)

UN JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

HASTA EL 26/04 17:50 (Cast) 20:00 (Cast)

NUNCA DIGAS

SU NOMBRE 2D

SUSPENSO, TERROR (16 años)

HASTA EL 26/04 21:45 (Subt)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D):

ACCIÓN, ANIMACIÓN (+13 años)

HASTA EL 26/04 16:45 (Cast) 19:40 (Cast) 22:30 (Subt)


PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

LA BELLA Y LA BESTIA ATP CON RESERVAS Y LEYENDA (SE RECOMIENDA LA COMPAÑÍA DE UN ADULTO PARA PÚBLICO INFANTIL)

CASTELLANO 2D 21:50 (TODOS LOS DÍAS)

LOS PITUFOS 3 EN LA ALDEA PERDIDA ATP

CASTELLANO 2D 17:00 - (TODOS LOS DÍAS)

UN JEFE EN PAÑALES ESTRENO ATP

CASTELLANO 2D

17:40- 19:50 (TODOS LOS DÍAS)

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:00 - 22:00 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 17:20 - 20:20 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

 
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