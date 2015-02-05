CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de Abril de 2017
A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
Por El Liberal
Hoy 20:38 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 MI ÚLTIMO DESEO
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 EL REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTÁ POR LOZANO
18.45 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7
EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TOMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE
OPINIÓN
23.45 EL SULTÁN
00.30 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
09.30 DESAYUNO
13.30 INTRUSOS
16.15 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLES
23.00 ANIMALES SUELTOS
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
17.30 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.30 CLÁSICO NACIONAL
18.00 NATIONAL GEOGRAPHIC
19.00 MARATÓN 2017
20.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 CUESTIÓN DE PESO
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA
CANAL14
12.00 ARABESC
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EMISIÓN
15.00 EL CLÁSICO “B”: CENTRAL CÓRDOBA VS. SANTAMARINA
17.00 EL PODIO
17.30 LA COCINA DE TIC
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET POR CANAL 14 (F): DEFENSORES VS. ALTE. BROWN
20.00 ANIMALANDIA
20.30 PASIÓN POR EL TURF
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 MUSICALES
22,00 BÁSQUET POR CANAL 14 OLÍMPICO VS. GIMNASIA CR.
24.00 BÁSQUET POR CANAL 14 OLÍMPICO VS. GIMNASIA CR
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE
17.00 CONTACTO
17.30 ALGO EN COMÚN
19.30 PUERTO PESCA
20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA
PELÍCULAS
CINEMAX
07.10 EL PADRE DE LA NOVIA
09.16 CHARLIE. LA HISTORIA DE UN JUGUETE
11.15 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ ESCRITO
11.43 EL JUEGO DE ENDER
13.57 OPEN SEASON. TONTOS POR EL SUSTO
15.42 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA LEYENDA DEL SANTUARIO
17.33 PERSEGUIDOS POR EL PASADO
19.43 EL CÓDIGO ENIGMA
22.00 GAME OF THRONES 03 EPS 04
23.08 LA CASA DE CERA
TCM
08.00 LA PEQUEÑA PÍCARA
09.55 STAR TREK. LA PRÓXIMA GENERACIÓN
12.10 NUESTRO AMOR
14.05 ST. ELMO’S FIRE
16.15 DIVINOS SECRETOS
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 4)
20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
20.30 LA NIÑERA
21.00 RETO AL DESTINO
23.20 LA PANTERA ROSA
23.50 LA PISTOLA DESNUDA
TNT
09.37 ARMA MORTAL
11.44 TITANES DEL PACÍFICO
14.21 MADAGASCAR 2
15.56 ADMITIDO
17.48 THOR. UN MUNDO OSCURO
19.53 LA ESTAFA MAESTRA
22.00 LOCOS POR LOS VOTOS
23.38 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
00.33 RIDDICK
UNIVERSAL CHANNEL
08.00 GRIMM, EL ASUNTO DE WU
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, DÍA DE SAN VALENTÍN
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, VENGANZA CALLEJERA
11.00 HOUSE M.D., CACERÍA
12.00 HOUSE M.D., EL HIJO DE PAPA
12.50 SHADES OF BLUE, TERRENO DESCONOCIDO
13.40 DETECTIVES MEDICOS S14, A SQUIRE’S RICHES
14.10 HAPPY GILMORE
16.00 HOUSE M.D., DAR VUELTAS
17.00 HOUSE M.D., EL ERROR
18.00 CHICAGO P.D., NUNCA SABRÁS QUIÉN ES QUIÉN
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, QUERIDO PADRE
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SABELOTODO
21.00 CHICAGO P.D., UN POQUITO DE LUZ
22.00 CHICAGO JUSTICE, EL PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE
23.00 8 MILE. CALLE DE ILUSIONES
STUDIO UNIVERSAL
09.20 LA IMPOSTORA
11.15 FULLSCREEN
11.45 ENEMIGO OCULTO
13.40 BLACKWOOD
15.35 PACTO INFERNAL
17.45 MUERTOS DE MIEDO
20.00 SCREAM. GRITA ANTES DE MORIR
22.20 SCREAM 2
24.55 SCREAM. GRITA ANTES DE MORIR
A DONDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
nVIERNES 5 DE MAYO, A LAS 19, PIÑÓN FIJO Y SUS HIJOS TRAERÁN “PAY ABUELO”, SU ESPECTÁCULO FAMILIAR.
nVIERNES 12 DE MAYO, A LAS 22, EL TEATRO NEGRO DE PRAGA.
+ DOMINGO 21 DE MAYO LLEGARÁ “YAYO SIN FILTRO, REGRESA LA BESTIA”.
nJUEVES 1º DE JUNIO, A LAS 22, MI FAMILIA ES ASÍ.
nSÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21, LLEGARÁ SANTIAGO BAILA.
nSÁBADO 17 DE JUNIO, A LAS 21.30, MÚSICA Y DANZA CON EL REENCUENTRO.
nJUEVES 22 DE JUNIO, A LAS 22, “ABRACADABRA”, CON PETER ALFONSO E ILIANA CALABRÓ Y GRAN ELENCO.
nVIERNES 30 DE JUNIO, A LAS 22, CONCIERTO SINFÓNICO.
nDOMINGO 2 DE JULIO, A LAS 22, JUAN RODÓ Y RAÚL LAVIÉ PRESENTARÁN EL MUSICAL “JEKYLL Y MR HYDE”.
PLAZA AÑORANZAS
nSÁBADO 13 DE MAYO, A LAS 22, POR PRIMERA VEZ, SE PRESENTARÁ LA BANDA MUSICAL “LA BERISO”. LA BANDA LIDERADA POR ROLANDO “ROLO” SARTORIO HARÁ CONOCER LOS TEMAS DE SU DISCO “PECADO CAPITAL”.
CINES
SUNSTAR
RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D):
ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años)
HASTA EL 26/04-18:30 (Cast) 21:30 (Cast)
UN JEFE EN PAÑALES (3D):
COMEDIA (ATP)
HASTA EL 26/04 16:15 (Cast) 18:50 (Cast)
LA BELLA Y LA BESTIA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HASTA EL 26/04 21:00 (Cast)
LOS PITUFOS (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)
HASTA EL 26/04 17:10 (Cast) 19:00 (Cast)
LA MORGUE (2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
HASTA EL 26/04 -22:00 (Subt)
UN JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
HASTA EL 26/04 17:50 (Cast) 20:00 (Cast)
NUNCA DIGAS
SU NOMBRE 2D
SUSPENSO, TERROR (16 años)
HASTA EL 26/04 21:45 (Subt)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D):
ACCIÓN, ANIMACIÓN (+13 años)
HASTA EL 26/04 16:45 (Cast) 19:40 (Cast) 22:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
LA BELLA Y LA BESTIA ATP CON RESERVAS Y LEYENDA (SE RECOMIENDA LA COMPAÑÍA DE UN ADULTO PARA PÚBLICO INFANTIL)
CASTELLANO 2D 21:50 (TODOS LOS DÍAS)
LOS PITUFOS 3 EN LA ALDEA PERDIDA ATP
CASTELLANO 2D 17:00 - (TODOS LOS DÍAS)
UN JEFE EN PAÑALES ESTRENO ATP
CASTELLANO 2D
17:40- 19:50 (TODOS LOS DÍAS)
RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 19:00 - 22:00 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 17:20 - 20:20 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)