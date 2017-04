Equilibrio

Hoy 22:22 -

¡Buen día! Resulta bastante difícil ser dueño de uno mismo cuando tantas presiones -de adentro y de fuera- lo empujan por sendas diversas y no siempre buenas. Por eso viene bien releer una bella página de Rudyard Kipling, titulada simplemente “‘Si...”:

“Si puedes tener calma cuando en tu derredor todo el mundo la pierde y a ti te culpa de ello; si cuando de ti dudan puedes tener fe en ti, pero también excusas la desconfianza de otros;

Si puedes esperare sin cansarte en la espera, o siendo calumniado, no esgrimes la calumnia, o siendo aborrecido, el odio en ti no acoges, y con todo no pecas de bueno o sentencioso;

Si puedes ensoñar sin rendirte a los sueños o pensar sin hacer del pensamiento meta; si puedes arrostrar el triunfo y el desastre tratando de igual modo a entrambos impostores;

Si puedes soportar que la verdad que has dicho se trueque en bocas viles en trampa para bobos, o ver hecha pedazos la ilusión de tu vida, e inclinarte a rehacerla con recursos maltrechos;

Si en un montón juntando tus cuantiosas ganancias jugarlas a todas puedes a un simple cara o cruz, y perderlas, y luego volver a comenzar, y jamás una frase decir de lo que pierdes;

Si puedes obligar el corazón y al nervio y al músculo a servirte, aun después de extenuados, y perseveras aunque ya nada queda en ti, salvo la voluntad que les dice “¡Adelante!”;

Si puedes con la plebe tratar sin menoscabo, o alternar con monarcas sin romper con el vulgo; si no pueden herirte ni amigos ni enemigos; si a todos consideras, más nunca en demasía;

Si el minuto implacable puedes avalorar con sesenta segundos de avance en tu jornada... Tuyo es el mundo y todo lo que en el mundo existe, y, más aún, serás todo un hombre ¡hijo mío!”.

¡Hasta mañana!