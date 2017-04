Todo listo para la gran cita burrera

Fotos INTERPROVINCIAL. La Comisión de Carreras confirmó la presencia de SPC de varios provincias del NOA y NEA.

25/04/2017 -

La Comisión de Carreras del hipódromo 27 de Abril confirmó los ejemplares y el programa de pruebas para este jueves desde las 9.30, en donde sobresale el clásico Autonomía Provincial sobre 1.800 metros.

Están anotados: Et Pour Cauce, De Cero, Barrio De Luna, Port Louis, Critikov, Sir Melody, Puma Punku, Shy Banker, Bay Orp, Little Boy, Seattle Cha Cha y Il Albergo.

Este es el programa. Sobre 500 metros: Corte Inglés, Jugador con Suerte, Storm Wagly, Venetiand Island, Risueño Cap; Mi Negro Pain; Rismoney; Encadilado Zen, Evermotion, The Top Ten. Premio 100 metros: Flower Tag; Señor Duque, 3 Hi Gone West, Ke Keres, 4 Forty Green, Selena Rye, Default Selectivo, Prima Porta, La del Nilo, Vil Demonio. Premio 1.000 metros: Abanderole, Storm Adorada, Trepate, Electro Dance, Indian Victory, Mr. Colonial, Petra City, Cadetes Sam.

Premio 1.200 metros: Damasko, Candy Guz, Hi Track, Norway Ópera, Stormy Best, Tito Stripes, Better Than Gold, Ring Charly, Crítico Cap, Strike Out. Premio 1.200 metros: Señor Jen, Ganador Náutico, Flashpoint, Grand Velour, Pure Reinado, Juanete Sam, Gardmontgne, Heavy Sleeper, Tyre’y.

Premio 100 metros: Specialist, Lover’s Trust, Stormy Flor, Grumpy, Like The Wind, Butteler Casla, Seriote Man, Pure Machaco, Mágico Del Alba. Premio 1.500 metros: Limbu, Al Mutak, Roman Potter, Old Jacket, Patani, Olivarseo, Bonito Balsero, Zensational You. Premio 400 mts: Energy Plus, Loco Chacho, Místico, Robertito, Septimio Severo, Pensando en vos, Carrick, Che Villero, Rick Factory, Santideo, Rubita, Brumática, Principito, Tranquilo, Capusoto. Premio 400 metros: Basilesco, Misteriosa, Ma’a Nonu, Niki Lauda, Mal Parida, Insai, Engaño, Atenea. Premio 500 metros: Derecho Viejo, Se Marchó, Ziku, Lo de Federico, Alas Criollas, Seattle Redford, Demisec etc. Sobre 330 m: Suspiro, Fortunato y No Se Dice. 400: Vientito Final, Legacy, Román Storm, Alcatraz.