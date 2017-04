Bajan aranceles a motos, pero dudan si el beneficio se verá en menores precio

Fotos MERCADO. Este año subió el patentamiento a nivel nacional y local. Una de cada dos motos que se venden es de menos de 110 cm3 de cilindrada.

25/04/2017 -

Mientras los patentamientos de motos en todo el país subieron un 54% en el primer trimestre y en Santiago del Estero ese crecimiento se tradujo en un avance del 25%, conformando los mejores primeros tres meses de los últimos 4 años, la industria motopartista cerró un acuerdo para impulsar la producción que podría tener efecto también en los precios de estos vehículos.

Según datos de la División Motos de la Acara (la cámara de los concesionarios), entre enero y marzo se colocaron 176.605 unidades, que contrastan con las 114.467 motos vendidas en el mismo período del año anterior. En Santiago, la cantidad de unidades patentadas nuevas alcanzó a los 4.935 motovehículos, contra los 3.941 del año pasado para igual lapso.

Las causas que incidieron en la mejora de los números del sector, fueron varias. Entre ellas, una mejor disponibilidad de financiamiento para la compra de estos rodados. La suba de precios inferior a la inflación que registraron las unidades. Y, también, una tendencia a utilizar estos rodados como un medio de transporte laboral.

En este primer trimestre, en Santiago se patentaron casi 3 motocicletas por cada auto 0 km que salió a la calle.

Este presente que vive el sector podría mejorar en el corto plazo a partir de un beneficio otorgado por el Gobierno a los fabricantes de estos vehículos. Se trata de una rebaja de 10% en los aranceles de importación de los componentes que llevan las motos.

Lino Stefanutto, presidente de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (Cafam) explicó que en la actualidad, todas las motocicletas "hasta 250 cm3 pagan un 20%, ya sean terminadas o para armar". Pero el acuerdo alcanzado con el Gobierno, "establece una baja del 10% a las unidades de hasta 125 cm3 que representan 50% del mercado". Cada 2 que salen a la calle, 1 es igual o menor a esta cilindrada.

Al igual que la electrónica, la industria de las motos es básicamente de ensamblado. La incidencia de la integración de piezas nacionales es baja, pero el ensamblado alcanza al 92% de las ventas totales.

La medida, en principio, beneficiaría a las terminales. Pero, aún está en duda cuál será el impacto que tendrá en el precio final al consumidor. En la actualidad, las motos de 110 cm3, oscilan en valores que arrancan en los $15.000 de contado. "En principio, se trata de una medida que favorecería a la industria, pero aún no tenemos nada oficial en las listas de precios como para pensar en una baja en los valores de las unidades", sostuvo Ariel, encargado de un negocio del rubro. "Tal vez todavía es muy temprano para tener una repercusión en los precios. Si las fábricas obtienen ese beneficio, quizá lo trasladen a las listas pero no es seguro. Hoy, rebajas en los precios todavía no se ven", explicó Carlos, propietario de un negocio del rubro .