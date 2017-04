Indican que la emisión de deuda supera u$s 11 mil M.

25/04/2017 -

El 39,1% de la deuda en dólares emitida en lo que va del año fue destinada a financiar unos u$s 7.820 millones que fueron fugados del sistema financiero formal, aseguró la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo (Umet).

En un informe del Observatorio de la Deuda Externa de la entidad se precisó que el gobierno nacional emitió hasta mediados de abril bonos en moneda extranjera por unos u$s 9.167 millones y Letes por u$s 10.837 millones, con lo que el stock ascendió a más de u$s 11.000 millones, además de bonos en pesos por

55.325 millones.

El reporte señaló también que la fuga de divisas alcanzó los u$s 7.820 millones entre enero y marzo, lo cual fue financiado en gran medida por ingreso de moneda extranjera que genera la emisión de deuda. Para la Umet existe un "subsidio implícito" a inversores y a sectores que destinan dólares a la fuga de capitales.