Prosigue el Torneo de Ascenso

25/04/2017 -

Esta noche se jugarán seis partidos del Ascenso, que lleva el nombre de Esteban "Chichí" Contreras.

La programación es la siguiente: en Moreno BBC, Mariano Moreno vs. Los Colorados (Nieva y Torres); en Güemes, Los Gauchos vs. Las Estrellas (C. Regatuso y Cheín); en Huaico Hondo, La Jason Bar vs. Judiciales (Gerez y Pavón); en Veteranos, Gimnasia y Esgrima vs. La Familia (Ruiz y Campos); en Polideportivo Nº 2, Loreto BBC vs. Amigos del Negro (Ponce y Gallardo); en Polideportivo Nº 1, Clasificados vs. Profeosres (Jorge y Salto).