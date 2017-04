El "Chuzito" se ilusiona con volver a la acción

Fotos POR LA VUELTA. Luciano González se perdió los dos últimos partidos de su equipo por una tendinitis rotuliana.

25/04/2017 -

Quimsa necesita del "Chuzito" González para afrontar los últimos juegos de la temporada regular y para fortalecer sus chances de conseguir una heroica clasificación a los playoffs.

El escolta paranaense se perdió los dos últimos partidos (ante Olímpico y Regatas) debido a una tendinitis rotuliana en la rodilla derecha, pero mantiene la ilusión de volver a la acción el jueves ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

"Estoy en plena evolución, ya pude hacer algunos trabajos de campo. De a poquito, reinsertándome. Si bien todavía no entrené con el equipo, pero en forma individual ya estoy poniéndome a punto", comentó el tirador.

Consultado acerca de su presencia en el partido del jueves, explicó: "Ése es el objetivo. Estamos trabajando para poder llegar bien al jueves. No he hecho trabajos con el equipo, simplemente he hecho algunos trabajos de cancha, correr, trote, lanzamientos al aro. Veremos si entre mañana y pasado puedo entrenar con los chicos y si me siento bien, jugar. La verdad que estoy un poco fuera de básquet porque hace 20 días que no entreno".

Quimsa perdió los dos últimos partidos y el "Chuzito" sufrió desde afuera. "Fue durísimo. El simple hecho de estar afuera y saber que uno no puede ayudar, se siente extraño. Los dos últimos partidos los perdimos de manera ajustada. La verdad que se ha complicado muchísimo el panorama", comentó.

Partido clave

El jueves, Quimsa está obligado a vencer a uno de los equipos más fuertes de la Conferencia Sur. "Justo viene un rival que en mi posición tiene a uno de los mejores. Correrlo a Leo Schattmann para todos lados, no sería el mejor de los inicios después de la lesión. Es un equipo complicado, juega muy bien al básquet. No debemos fijarnos en el rival, tenemos que tratar de ganar, porque el margen de error es casi nulo. Ya no depende de nosotros la clasificación a los playoffs. Hay que tratar de ganar y lamentablemente, desearle la derrota a nuestro rival directo", indicó resignado.

Por último, Luciano habló de la afición santiagueña y aseguró que la autocrítica en el plantel es una constante. "Desde mi lugar entiendo a la gente, los nervios, la bronca, porque este es un equipo que no se armó para esto. Estuvimos casi todo el año en los puestos de playoffs y a 5 fechas del final, nos estamos quedando sin nada", opinó.

"El equipo no transmite desde adentro, desde el campo. Ya lo hemos hablado entre nosotros, no tenemos por qué ocultarlo, está a la vista. Esperemos dejar una buena imagen en estos partidos y sobre todo ganar", cerró.

El plantel de Quimsa se entrenó ayer en el Ciudad, con la presencia de Nicolás Romano, quien se recuperó de una dolencia y trabajó con normalidad.