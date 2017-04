Se podría ahorrar U$S 25 por tonelada en flete si se utilizara el tren

25/04/2017 -

El director de Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, Julio Calzada, indicó que el uso intensivo del ferrocarril de carga, en reemplazo del camión para el transporte de granos, ayudaría a reducir los costos de los fletes en dólares y, consecuentemente, originaría una mejora en los precios de los productos como el maíz, la soja y el trigo, que oscilaría entre el 19% y el 27%.

El analista realizó esta afirmación durante una exposición sobre la problemática del transporte y de la infraestructura productiva del país. Ejemplificó que para un productor del norte argentino, que deba transportar su mercadería hasta los puertos de Rosario, cubriendo una distancia de 830 kilómetros, el flete en dólares, en caso de usar camión, promedia los U$S 58,10 por tonelada. En cambio, si los productores usaran el ferrocarril de carga, el costo sería de U$S 33,20 por toneladas, con lo cual el ahorro rondaría los U$S 25 por tonelada.

En la actualidad, los productores del norte del país reciben, en promedio, un precio de U$S 92 por tonelada para el maíz; U$S 171 para la soja y U$S 102 para el trigo, según consignó Calzada en su informe. Si pudiese ahorrar U$S 25 de flete con el tren, el porcentaje de mejora sería 27%. en maíz; 19% en soja y del 24% para el trigo, indicó.