Convocan a participar del Foro Nacional del Seguro, que se realizará del 21 al 23 de junio en Santiago

Fotos INVITACIÓN. María Teresa Teves y Daniel Rosemberg de la Asociación de Promotores de Seguros de Santiago del Estero invitaron al encuentro.

25/04/2017 -

La Asociación de Promotores de Seguros de Santiago del Estero (Apas) está organizando el Foro Nacional del Seguro del 21 al 23 de junio, uno de los principales eventos anuales promovidos por la Federación de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros de la Argentina (Fapasa).

"Está dirigido a los promotores de seguros, pero también a toda la sociedad, porque los temas que se van a tratar en el foro son los desafíos ante una nueva circunstancia de comercialización, pero también hablaremos sobre la seguridad vial, que afecta a nuestras provincias, y también la venta ilegal de seguros", explicó María Teresa Teves, presidente de la asociación santiagueña.

Sobre la necesidad de debatir sobre estos temas, María Teresa amplió: "Tenemos una siniestralidad vial muy alta en la provincia y tenemos problema con gente que no está autorizada a vender seguros y lo está haciendo y lo que es peor es que vende seguros que no lo son, decir que no son respaldados por ninguna compañía".

"Como asociación bregamos para que esto no siga sucediendo, pero no alcanzan los medios para impedirlos. Se está perjudicando a la persona que compra como a la persona afectada en un siniestro", agregó Daniel Rosemberg, miembro del Consejo Honorario de Apas.

Según comentaron, el 21 de junio arribarán las delegaciones de todas las provincias mientras que, para el día 22 se prevé la reunión del Consejo Federal y Honorario de Fapasa.

El 23 de junio se inicia con un Programa de Capacitación Continuada Obligatorio para productores asesores de seguros y a luego se inaugurará el Foro con autoridades de la Superintendencia de Seguros de la Nación, Fapasa, autoridades provinciales, municipales y de Apas Santiago. Después se realizará una conferencia magistral, living working, el cierre del foro y la cena de despedida.